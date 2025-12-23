10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası...İshak Kocabıyık: "Bir Nebze Olsun Adaletin Tesis Edileceğine Dair Bir Umut, Bir Sevinç Işığı Yakaladık"

(ANKARA) - 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, Ankara 4. Ağız Ceza Mahkemesi'nde görülen 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davası duruşmasının ardından yaptığı açıklamada; "10 senedir devam eden bu yargılama sürecinde, bir nebze olsun adaletin tesis edileceğine dair bir umut, bir sevinç ışığı yakaladık" dedi.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda firari sanıkların yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıkların adreslerinin tespit edilmesi için yazışmalar yapılmasına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin araştırılmasına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Bir duruşmayı daha sonlandırdık. Mutat olduğu gibi, 30 Haziran'a bir sonraki duruşma tarihi verildi. Ancak 10 senedir devam eden bu yargılama sürecinde, bir nebze olsun adaletin tesis edileceğine dair bir umut, bir sevinç ışığı yakaladık. Bu, mahkemenin kimi taleplerimizi kabul etmesiyle ilgilidir. Bizim bu taleplerimizin kabul edilmesi, yargıçların, mahkeme heyetinin bize bir lütfu değildir. Bu, bizlerin 10 senedir sürdürdüğü kararlı, ısrarlı, inatçı adalet mücadelesinin bir sonucudur.

Ankara'nın bu zemheri kışında, yağmurun altında, uzaklardan yüzlerce kilometreyi kat ederek gelen ailelerimizin ısrarlı taleplerinin bir sonucudur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan milletvekillerimizin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların, odaların ısrarının bir sonucudur. Bu bir sevinç ışığı olacaksa, sadece bizim için değil; bu ülkenin, bu toprakların geleceği için de bir sevinç ışığıdır. Bu sevinç ışığının karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. 10 Ekim Barış Derneği olarak söz veriyoruz. Aileler olarak, yaralılar olarak söz veriyoruz. Bu ufukta beliren umut ışığını, bu katliamların aydınlatılabileceğine dair ışığı karartılmasına izin vermeyeceğiz.

"Devlet kurumlarının bilgisi olmadan bu katliamlar gerçekleştirilemez"

En başından beri söylüyoruz: 10 Ekim 2015 Ankara Garı Katliamı başta olmak üzere, o süreçte ve daha önce yaşanan katliamlarda devlet görevlilerinin, devlet kurumlarının, istihbarat örgütlerinin bilgisi olmadan, dahli olmadan, izni olmadan bu katliamlar gerçekleştirilemez dedik. Mahkemenin, savcılığın soruşturmayı bu yönde derinleştirmesini istedik. 9 senedir bu taleplerimizi görmezden geldiler, duymazdan geldiler. Ama Antep Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar sadece bir karar değildir; bütün yargıçların okuması gereken bir hukuk dersidir. Hukuk fakültesini bitirirken okuduğu dersleri unutanların, insanlığını unutanların, vicdanlarını karartanların okuması gereken bir karardır. Biz bu kararın arkasındayız. Bu kararın, katliamlarda dahli olan kamu görevlilerinin açığa çıkarılması için bir çabanın başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Elimizden geleni değil, her şeyi yaparak bu sürecin içinde olacağız. Antep'teki savcılar, Antep'teki mahkemeler, Antep'teki polisler ve başka yerlerdeki kamu görevlileri bilsin: Katliamlarda kimin izi varsa, kimin parmağı varsa, o canlı bombalara kim eskortluk yaptıysa teker teker açığa çıkaracağız.

"Eğer bu süreç bir başarıya ulaşacaksa..."

Şimdi adı konmamış bir süreç yaşanıyor. Barış süreci deniyor, siyasi iktidar 'milli kardeşlik' diyor, 'terörsüz Türkiye' diyor. Eğer bu süreç bir başarıya ulaşacaksa, eğer bu sürecin sonunda bir kardeşlik ve barış ortamı tesis edilecekse, bu ülkenin geleceği yeniden kurulacaksa; işte bu, bizim bu katliam davasında adaletin tesis edilmesiyle başlayacaktır. Biz ne kadar ağır bir yükün altında olduğumuzu biliyoruz. Yürüdüğümüz yolun ne kadar zor, zahmetli ve çileli olduğunu biliyoruz. Ama 10 senedir vazgeçmedik. 10 senedir içimizden bir sızlanma, bir sitem sözü bile çıkmadı. Bu adalet mücadelesini sonuna kadar götürmeye kararlıyız. Bu, sadece canlarımız, ciğerlerimiz, evlatlarımız, anne babalarımız, kardeşlerimiz ve yoldaşlarımız olan 104 kardeşimize verdiğimiz bir söz değildir. Bu süreci bu ülkenin geleceğine armağan edeceğiz. Bu ülkede bir gün '10 Ekim Ankara Garı Katliamı aydınlatıldı' denilecekse, tarihe böyle not düşülecek. Bu bilinçle, bu ısrarla, bu inatla buradayız. Bu yan yana oluşumuzun devam edeceğine kalben inanıyoruz.

"Bu katliamın siyasi sorumluları da hesap verecek"

Bu katliamın siyasi sorumluları da hesap verecek. Hakikat ortaya çıkacak. Katliamdan birkaç gün sonra 'oylarımız arttı' diyenler, 'canlı bombaları biliyorduk ama suç işlemediler' diyenler, dönüp bir başsağlığı bile dilemeyenler hesap verecek. Ellerimiz yakalarında olacak, bir an bile bırakmayacağız. Bugüne kadar yol yürüdüğümüz tüm dost kurumlara, ailelerimize, bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz bu mücadelenin sadece bir adalet mücadelesi değil, aynı zamanda bir barış mücadelesi olduğunu biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizde de barışın tesis edilmesine katkı sunacağını biliyoruz. Bu duygudan, bu inadımızdan, bu ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."