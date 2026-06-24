"10. Arapça Okuma Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İstanbul Başkonsolosluğunun desteğiyle düzenlenen "10. Arapça Okuma Yarışması"nın ödülleri kazananlara takdim edildi.

İbn Haldun Üniversitesi Medya Merkezi Etkinlik Salonu'nda düzenlenen ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti, iki ülkenin milli marşlarının okunması, yarışmanın 10. yılına dair videoların gösterimiyle başladı.

Törende konuşan BAE İstanbul Başkonsolos Vekili Abdulmuiz Es-sineydi, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un himayesinde düzenlenen girişimin önemine işaret etti.

Bilginin, geleceği inşa etmenin temel bileşeni olduğunu belirten Es-sineydi, "Okuma, bilgi ve farkındalığa dayalı daha aydınlık bir geleceğe giden yolun başlangıcıdır. Okuyan bir ulus, ilerlemenin ve gelişmenin anahtarına sahiptir. Toplumların yenilik, gelişim ve başarıya ulaşabilmesi için eğitimin ve bilginin desteklenmesi zorunlu bir sorumluluktur. Bu ilham verici projenin başarıya ulaşmasına katkı sağlayan İbn Haldun Üniversitesine ve tüm organizatörlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bilgi yolunu seçen herkes kazanandır"

Arapça Okuma Yarışması Türkiye Koordinatörü Kemal Bin Cafer de okumanın sadece öğrenilen bir beceri değil medeniyet inşasının, ulusların temelinin ve toplumların ilerlemesinin mihenk taşı olduğunu vurguladı.

Yarışmanın Türkiye'deki yürütme süreçlerine değinen Cafer, şunları kaydetti:

"Bu yıl Türkiye genelinde İstanbul, Gaziantep, Bursa, İzmir, Osmaniye ve Mardin'deki 62 okul ve eğitim merkezinden toplam 1102 öğrencimiz yarışmaya katıldı. Arap topluluklarının yanı sıra Türk öğrencilerimizin de bu projede yer alması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz okumanın sıradan bir aktivite değil, dünyayı keşfetmenin ve ufkumuzu genişletmenin bir kapısı olduğunu kanıtladı. Bu yarışmada kaybeden yoktur, bilgi yolunu seçen herkes kazanandır. Türkiye şampiyonu olan öğrencimiz, ülkemizin bayrağını Dubai'de gururla dalgalandıracak."

Konuşmaların ardından tören, Hüda Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan müzikal performansla devam etti.

Öğrenciler ayrıca, Arap edebiyatının önemli isimlerinden Asmai'nin hikayesini ve edebiyat dünyasının zenginliğini sahneye taşıyan bir tiyatro gösterisi sundu.

Yarışmada birinciliği Omar Suheyb Gazi, ikinciliği Ghalia Mahmood Nani, üçüncülüğü ise Rimas Muhammed Amir Nefis elde ederken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.