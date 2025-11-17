'1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir' kitabının dördüncü cildinde Azerbaycan şehitlerine yer verildi

27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili ve Parlamenterler Birliği Bursa Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, Türkiye'den ve Azerbaycan'dan gönüllü yazarların kaleme aldığı, içinde 26 Azerbaycanlı şehidin yer aldığı "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitabının dördüncü cildini tanıttı.

Anbarcıoğlu, Ördekli Kültür Merkezi'ndeki tanıtımda yaptığı konuşmada, "1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir" kitap projesinin 4 sene önce kitabın fikir babası Harun Yıldırım öncülüğünde, gönüllü yazarların desteğiyle ortaya çıktığını hatırlattı.

Birinci ciltte 53 yazar ile 64 şehit öyküsünü yazarak 570 sayfalık bir kitap ortaya çıkardıklarını dile getiren Anbarcıoğlu, "Kısa bir süre sonra toplumda güzel bir yer edince bu defa ikinci kitaba başladık. İkinci kitapta da 40 yazar arkadaşımız görev aldı. Bu defa 42 şehidimizin öyküsünü yazdık." dedi.

Anbarcıoğlu, üçüncü cildi de yaklaşık 1 ay önce çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz onlara kitap gözüyle bakmıyoruz, evladımız gözüyle bakıyoruz. Üçüncü evladımızı armağan ettik yüce Türk milletine. Bu kitabımızda da 52 yazar arkadaşımız var. Gazilerimiz bize sitem ettiler 'birinci ve ikinci ciltte hep şehitlerimiz var, bizi anlatmayacak mısınız' diye. Biz aslında üçüncü kitabın tamamını gazilere ayırmak istedik ama şehitlerimizin de derneklerine gittiğimizde aileleri de 'bizim çocuklarımızı da unutmayın' deyince bu defa 10 gazi, 42 şehidimizin öyküsünü aldık."

Daha sonra seçki kurulu olarak Azerbaycanlı şehitlerin de öykülerini yazmaya karar verdiklerini ifade eden Anbarcıoğlu, akabinde Azerbaycan'dan da bu yönde bir teklif geldiğini anlattı.

Anbarcıoğlu, Azerbaycan'daki şehit aileleriyle tanışarak süreci başlattıklarını aktararak, " Azerbaycan'dan 26, 33 de Türkiye'den yazar, toplam 59 şehidimizin öyküsünü yazdık. Yani biz hep 'tek millet, iki devlet' deriz. Resmen bir yerde manevi köprü oluşturduk. Dördüncü cildimizdeki şehitlerimizin tamamı Azerbaycan şehididir." diye konuştu.

Şehit ailelerinden dinledikleri hikayelerde, şehitlerin vefat etmeden önce şehadeti hissettiğini fark ettiklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Mesela bizim Ömer'imiz var, İhsaniye Mahallesi'nde oturan. İzne geldiğinde annesiyle Ulu Cami civarında alışveriş yapıyorlar. Ömer annesine işaret ediyor, 'Anne şu musalla taşında bana cenaze namazı kılınması ne kadar güzel olur' diyor. Annenin bacakları titriyor. 'Oğlum sen nasıl konuşuyorsun' diyor. Adı gibi biliyor günün birinde o Ulu Cami'nin musalla taşına geleceğini. Ömer annesine 'Anne cenazem geldiğinde tabuta kapanıp da sakın ağlama. Düşmanları sevindirme ancak ben önünden geçerken bana el salla. Resulallah Efendimize selam söyle dersin' diyor. Annesi de bize oğlu şehit olduğunda dediklerinin hepsini yaptığını anlattı."

Anbarcıoğlu, bu vatan ve bayrak için canını, kolunu, bacağını feda edenleri unutmamak adına böyle bir yola çıktıklarının altını çizerek, "Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir eser ortaya çıkardık. Biz buna kısmet olursa yakında beşinci cildine başlayacağız." ifadesini kullandı.

Faruk Anbarcıoğlu, talep eden okullara ve derneklere yazarlarla gönüllü olarak giderek, şehitlerin öykülerini anlattıklarını sözlerine ekledi.