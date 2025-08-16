1. Ordu Komutanlığı'nda Devir Teslim Töreni
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde Orgeneral Metin Tokel, görevi Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti.
General/Amiral atamaları kapsamında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende Orgeneral Metin Tokel, görevi Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda icra edilen devir teslim törenine katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti" denildi.