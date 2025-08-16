1. Ordu Komutanlığı'nda Devir Teslim Töreni

1. Ordu Komutanlığı'nda Devir Teslim Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde Orgeneral Metin Tokel, görevi Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti.

1'İNCİ ORDU'DA DEVİR TESLİM TÖRENİ

General/Amiral atamaları kapsamında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende Orgeneral Metin Tokel, görevi Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; 16 Ağustos 2025 tarihinde, 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında 1'inci Ordu Komutanlığı'nda icra edilen devir teslim törenine katıldı. Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Bahtiyar Ersay'a devretti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı

Öldüresiye dövülen kadının sözleri mahkeme heyetini bile şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.