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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 oldu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret tutarı belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.

"İŞÇİ VE İŞVERENİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Işıkhan yaptığı açıklamada " 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdide asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücrette önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ KATILMAMA KARARI ALDI

Daha önce perşembe yada cuma günü yapılacağı duyurulan Asgari Ücret Komisyon toplantısı, son dakika alınan bir kararla bugüne alınmış, Türk-İş toplantıya iktidar ve işveren tarafının teklif getirmemesi nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.

Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (491)

Haber Yorumlarıibrahim halal:

Tek kelimeyle yazıklar olsun

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Haber YorumlarıGündüz Çilekaroğlu:

Ezdirmicekmiş ??

Yorum Beğen1746
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Haber YorumlarıSultan Ayhan:

BU çok olmuş biraz alın yahu.

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Haber YorumlarıPolat46 null:

sozun bittigi yerdeyiz...cok aci bir tablo bu durum

Yorum Beğen1519
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Haber YorumlarıErsin Ceylan:

küfür etmek istemiyorum.

Yorum Beğen1296
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Haber YorumlarıFerhat ülker:

yazıklar olsun

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Haber YorumlarıMurat Rehber:

harca harca tükenmez

Yorum Beğen1237
Yorum Beğenme84
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Haber YorumlarıVatan:

koydu gene padisah

Yorum Beğen1169
Yorum Beğenme80
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Haber YorumlarıKazım Erdogan:

Yazık bu insanlara en az 30 bin olmalıydı çok yazık

Yorum Beğen1141
Yorum Beğenme98
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Haber YorumlarıYasemin Kırlangıç:

Yazık lan harbiden yazık bu millete savaş olsa gitcek asgariciler var babalarda bonfile yesin ah ulan yazık be

Yorum Beğen1037
Yorum Beğenme72
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