1 milyon liralık altın kemerde 'şaibe' iddiası

ADANA'da Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, geleneksel Karakucak Güreşleri'ni 3 kez üst üste kazanan pehlivan İbrahim Bölükbaşı'na 910 gramlık 24 ayar altın kemerin verilmediği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bölükbaşı'nın konuyu yargıya taşıdığını ve davanın devam ettiğini belirten Aslan, "Başpehlivanlık final müsabakasında yaşanan olaylar nedeniyle tarafımızca şaibeli bir durum kanaati hasıl olduğundan dolayı halen kasamızda mevcut bulunan altın kemerin verilmesi bir süre askıya alınmıştır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Kızıldağ Karakucak Güreşleri için 2018 yılında 910 gram 24 ayar altın kemer aldı. Kemer, dönemin Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan'ın imzalarıyla şampiyon pehlivana verilmek üzere Karaisalı Belediyesi'ne teslim edildi. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni pehlivanlardan İbrahim Bölükbaşı kazandı. Güreşler, 2020 yılında ise koronavirüsü salgını nedeniyle yapılamadı. Bir yıllık aranın ardından geçen yıl düzenlenen Karakucak Güreşleri'ni yine İbrahim Bölükbaşı kazandı. Kurallar gereği üst üste 3 yıl boyunca şampiyon olan pehlivanın daimi sahibi olduğu kemer, pandemi nedeniyle müsabakalara bir yıl ara verildiği gerekçesiyle İbrahim Bölükbaşı'na verilmedi. Maddi değeri 1 milyon lirayı bulan kemerin kendisine verilmesi için Karaisalı Belediyesi'ne talepte bulunan Bölükbaşı, olumsuz yanıt alınca Türkiye Güreş Federasyonu'na başvurdu. Federasyon, altın kemerin pehlivan İbrahim Bölükbaşı'na teslim edilmesi yönünde görüş bildirdi. Buna rağmen altın kemeri alamayan İbrahim Bölükbaşı, bu kez konuyu yargıya taşıdı.

Aslan, altın kemerin kasada muhafaza edildiğini, verilmesinin süren dava nedeniyle hukuken mümkün olmadığını da açıklamalarına ekledi.