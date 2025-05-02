1 Mayıs Gözaltıları: CHP'li Tanrıkulu'dan Açıklama

(İSTANBUL) – CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs öncesi ve 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin "Mayıs öncesinde gözaltına alınanlar vardı evlerinden, iş yerlerinden. Onlar şu anda Çağlayan Adliyesi'nin toplam 92 kişi, dün de İstanbul'un değişik yerlerinde 400'den fazla yurttaşımız gözaltına alınmışlardı. Bunlardan 372 kişi direkt emniyetten serbest bırakıldı, 38 kişi adliyeye sevk edildi. Savcının hangi işlemi yapacağı bekleniyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs öncesi ve 1 Mayıs'ta yaşanan gözaltılar için Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Çağlayan Adliyesindeyim. 1 Mayıs öncesinde gözaltına alınanlar vardı evlerinden, işyerlerinden, alınanlar vardı. Onlar şu anda Çağlayan Adliyesi'nin -7. katında. Toplam 92 kişi, Savcının hangi işlemi yapacağı bekleniyor. Savcı henüz bir karar vermedi, serbest mi bırakılacaklar yoksa adli kontrolle veya başka bir tedbirle sevk mi edilecekler o daha belli değil. Birazdan herhalde Savcılık o konuda kararını verecek.

Dün de İstanbul'un değişik yerlerinde 400'den fazla yurttaşımız gözaltına alınmışlardı. Bunlardan 372 kişi direkt emniyetten serbest bırakıldı, 38 kişi adliyeye sevk edildi, şu anda onlar da adliyeler aldığımız bilgiye göre ama Savcının hangi işlem yapacağı, ifade alıp almayacağı, ifade alacaksa hangi işlemi yapacağı henüz belli değil. Burada hem avukat arkadaşlarımız hem de yakınları bekliyorlar. Herhalde birkaç saate kadar hangi işlemin yapılacağı belli olacak. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize Çağlayan Adliyesi'nden selam ve sevgiler."