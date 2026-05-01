1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba: "Çok Şey İstemiyoruz, Vergide Adalet İstiyoruz"

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) – Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sendikanın aidat ücretini yüzde 40'a düşüreceklerini duyurdu. İşçi sorunlarına ilişkin de konuşan Gülbaba, "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin güncellenmesine şiddetle ihtiyaç var. Tayin hakkının, tahsil farkının, yıllık izindeki yol ve yemek ile prim ödemelerinin mutlak anlamda düzeltilmesi gerekiyor. Çok şey istemiyoruz, vergide adalet istiyoruz, yasanın ve anayasanın bize sağladığı örgütlenme hakkımızın yok sayılmamasını istiyoruz ve çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Öz Büro-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

"Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartın açan emekçiler, "Yaşasın haklı mücadelemiz, yaşasın direnişimiz", "Haklı taleplerimiz karşılansın", "Emeğimizin bedelini istiyoruz" ve "Gecikme değil çözüm istiyoruz" yazılı dövizleri taşıyarak "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç mücadeleey devam" sloganları attı. Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, şunları söyledi:"

"Emekçiler hem yalancı enflasyonist rakamların getirdiği yükler hem de süreç içerisinde meydana gelen ağır vergi yükü sebebiyle inanılmaz bir ekonomik zorluk yaşamaktadırlar. Aslında bugün 'yapacağız, edeceğiz, şunu düşünüyoruz' gibi gönülsüz kurtarmalar yerine gerçeğin haklı olması gereken bir gün olduğunun farkındayız. Biz emekçiler olarak hükümetimizden, bizi ciddi şekilde ekonomik sıkıntıya mecbur eden ve bir türlü tükenmek bilmeyen ağır vergi konusunda yeni bir düzenleme bekliyoruz. Çok somut olarak söylememiz gerekirse, çalışanların bordrosundan kesilen vergi dilimlerinin yeniden güncellenmesi gerekiyor. Öncelikle vergi masraflarıyla ilgili bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şu anda biz 190 bin liraya ulaştığımızda yüzde 15 vergi başlıyor, sonra 20, 35'e kadar çıkıyor. Bu, bordrosuyla geçinen bir emekçi açısından katlanılabilir bir durum değil. O nedenle bu yılın sonuna kadar vergiyi esas tutarlarla ilgili bir düzenleme bekliyoruz. 2027 Ocak'ta da vergi dilimlerinin yüzde 15'e sabitlenmesini çok ivedilikle hükümetimizden talep ediyoruz. Emeğin şu anda hükümetimizden ilk öncelikli ve vazgeçilmez talebi, vergi dilimlerinin önce masrafların düzenlenmesi, güncellenmesi, bugünkü ekonomik veriler doğrultusunda, sonra da yüzde 15'e sabitlenmesidir."

"Tayin hakkının, tahsil farkının, yıllık izindeki yol ve yemek ve prim ödenememelerinin düzeltilmesi gerekiyor"

Gülbaba, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizim çalışmakla ilgili bir problemimiz yok, ancak farklı tavır ve tutumların ne kadar iş barışını bozduğu konusunda yöneticilerin bunu dikkate alarak ivedilikle düzenleme yapmaları, ihtiyaçtan öte zorunlu hale gelmiştir. Biz bütün işyerlerinde kamuda eksik olarak çalışıyoruz. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortaya çıkan duruma evet, taşerondan kadroya geçtiğimiz için mutluyuz ama taşerondan kadroya geçtiğimiz günden bu tarafa düzeltilmesi gereken ve mutlak anlamda ortadan kaldırılması gereken sorunlarımız, aradan 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin güncellenmesine şiddetle ihtiyaç var. Tayin hakkının, tahsil farkının, yıllık izindeki yol ve yemek ve prim ödemelerinin mutlak anlamda düzeltilmesi gerekiyor. Çalışanların, 20 yıllık kurumlara vermiş insanların, 'işçisin, sen öyle kalacaksın' gibi bir muameleye maruz kalmaları, aklın da işletme gerçekliğinin de kabul edebileceği bir şey değil."

"Özel sektörde sendikalı olmanın karşılığı işten atılmak oluyor"

Özel sektörde sendikalı işçi oranının düşük olduğuna vurgu yapan Gülbaba, "Özel sektörde milyonlarca, yüz binler demiyorum, milyonlarca emekçi şu anda örgütsüz, sendikasız ve güvencesiz çalışıyor. Türkiye özel sektörünün çalışanlarıyla ilgili ortaya koyduklarıyla, koyduklarının ortadan kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelere şiddetli ihtiyaç var. Çünkü özel sektörde sendikalı olmanın karşılığı işten atılmak oluyor. Özel sektörde çalışıp da sendikalı olduğu için işten atılan arkadaşlarımızla ilgili Meclis'imizin yeni bir yasa düzenlemesi ile müdahale etmesi katlanılmaz bir noktaya geldi. Çünkü insanlar sendikalı olamıyor, asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılıyor onun tek yolu sendikalı olmak" değerlendirmesini yaptı.

"1 Mayıs itibarıyla özellikle altını çizdiğimiz sorunların yasal anlamda düzeltilmesine şiddetle bu ülkenin ihtiyacı var"

Konuşmasının devamında hükümete çağrıda bulunan Gülbaba, şöyle konuştu:

"Emeğin şu andaki haline baktığınızda ortada bayramlık yapabileceğimiz kadar rahat ve yarınlarımızın güvencede olduğu bir hikayeyi yaşayamıyoruz. O nedenle bu 2026 1 Mayıs itibarıyla özellikle altını çizdiğimiz sorunların yasal anlamda düzeltilmesine şiddetle bu ülkenin ihtiyacı var. Ülkesini seven insanların, 'vatan sana canım feda' diyen insanların, 15 Temmuz akşamı birileri ATM'lere, birileri marketlere, birileri banka hesaplarına koşarken kahpe kurşunlara göğsünü siper eden insanların artık göz ardı edilmemesi gerektiğini, bu 1 Mayıs itibarıyla yeniden bir kez daha hükümetimizin gündemine, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine getirmek istiyoruz. Çok şey istemiyoruz, vergide adalet istiyoruz, yasanın ve anayasanın bize sağladığı örgütlenme hakkımızın yok sayılmamasını istiyoruz, çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Bu mücadelede hükümetimizin, devletimizin yanındayız ve biz çok şey değil, sadece ve sadece adalet istiyoruz."

"Öz Büro-İş Sendikası olarak biz aidatı yüzde 40'a düşüreceğiz"

Gülbaba, Öz Büro-İş Sendikası olarak aidat ücretini yüzde 40'a düşereceklerini duyurarak, "Bugün buradan 1 Mayıs Bayramı ile Türkiye'nin bütün emekçilerine yeniden duyurmak istiyorum, Öz Büro-İş Sendikası olarak biz aidatı yüzde 40'a düşüreceğiz. Bu müjdeyi de bu ülkenin bütün emekçilerine bugün 1 Mayıs nedeniyle vermek istiyorum" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak sözlerini bitiren Gülbaba, "1 Mayıs'ın sadece kutlama anlamında, mesaj anlamında, bir kısım görsel materyallerle geçiştirilecek bir gün olmadığının altını çizmek istiyorum. Emeğiyle, alın teriyle ülkeyi ayakta tutan insanların artık görülmesi gerektiğini yeniden ifade etmek istiyorum. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik ve Emek Dayanışma Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA