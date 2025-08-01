1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali Kırgızistan'da Başladı

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali" başladı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde üç gün sürecek festivale, 37 ülkeden 100'den fazla bilim insanı, araştırmacı, uluslararası kurum yetkililerinin yanı sıra müzik kültürünü tanıtacak gruplar ve sanatçılar katılıyor.

Hükümetin organizasyonuyla ülkenin incisi olan Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrindeki "Ruh Ordo" Kültür Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilen festivale, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı, Kırgız Manas Tiyatrosu ile Kırgız Manas Akademisi ve Issık Göl Bölge Valiliği katkı sağladı.

Etkinlikler kapsamında Kırgızların kültürel zenginliği gözler önüne serildiği ana sahnede tiyatro gösterisi sahnelendi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, açılış töreninde, "Sanatın ruhu" adlı 1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivalini geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Festivale katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Bu festival, geleneksel kültürümüzün bayramı olsun. Yolumuz açık olsun." dedi.

Özbekistan merkezli Uluslararası Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü (IICAS) Direktörü Rutbil Evren ise geleneksel kültürün tanıtılmasına katkı sağlayacak festivali düzenleyen tüm organizatörlere teşekkür etti.

Kazakistan merkezli Uluslararası Geleneksel Müzik ve Dans Konseyi (ICTMD) Büyükelçisi Düsen Kaseinov da festivalin halklar ve nesiller arasında bağların güçlenmesine vesile olacağını kaydetti.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Geleneksel Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü Roza Amanova ise festivalle dünya liderlerine geleneksel kültürün ve müziğin korunması için mesaj göndereceklerini belirterek, festivalin kültürel bir marka olmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Festivalde açılış programının ardından Geleneksel Kültür ve Sanat: Koruma ve Geliştirme Sorunları" konulu uluslararası kongre düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında enstrüman topluluklarının gösterileri, ustalık sınıfları tertip edilecek.

Dünya halklarının geleneksel müziklerini temsil eden müzisyenlerin sahne alacağı festivalde, ulusal ve uluslararası mutfaklardan oluşan yemek alanları da yer alacak.

Üçüncü gününde ise Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM) Bölgesel Konseyi Oturumu yapılacak festival, kapanış konseriyle sona erecek.

Festivalle Kırgızistan'ın kültür turizmini geliştirmek, dünya kültür mirasının zenginliğini tanıtmak ve küresel kültürel diyaloğu güçlendirmek hedefleniyor.