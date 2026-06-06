Haberler

Afyonkarahisar'da nikah dairesinde "06.06.2026" yoğunluğu yaşandı

Afyonkarahisar'da nikah dairesinde '06.06.2026' yoğunluğu yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 06.06.2026 tarihinin akılda kalıcı olması nedeniyle nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Belediye, bir günde 26 çiftin nikahını kıyarak rekor kırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "06.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Sandıklı Belediyesi Evlendirme Memurluğuna aylar öncesinden başvuran ve hayatlarını akılda kalıcı bir tarihte birleştirmek isteyen çiftler, sabah saatlerinden itibaren sırayla nikah masasına oturdu. İlçede bugün 26 çiftin nikahı kıyıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, gazetecilere, 06.06.2026 tarihinin çiftler için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi.

İlçede bir günde kıyılan nikah sayısıyla rekor tazelediklerini dile getiren Öztaş, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Sandıklı'da 26 nikah kıyarak bugüne özel bir rekor kırdık. Evlenen çiftlerin en büyük sorunu genellikle evlilik günlerini unutmasıydı. Bugün akılda kalıcı bir gün olduğu için yoğunluk oluştu. Evlenen tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum."

"Bugün 26 sayısına ulaştık"

Evlendirme memuru Kürşat Cengiz de çiftlerin bu özel gün için önceden rezervasyon yaptırdıklarını dile getirdi.

Çiftlerin mutluluğuna şahitlik ettiklerini belirten Cengiz, "Geçen yıl 05.05.2025 yılında 7 nikah kıymıştık. Bugün 26 sayısına ulaştık. Bu rakam bizim için önemli bir rekor oldu. Biz de çiftlerimize mutlu ve güzel günler diliyoruz." dedi.

Nikahı kıyılan İlker Yasin Açıkgöz de bu tarihi özellikle seçtiklerini ifade ederek, "Bizim için anlamı olsun diye nikahımızı bugün kıydırdık, çok mutluyuz." dedi.

Gelin Mürüvvet Korkmaz ise birlikteliklerini bu özel tarihte birleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı

Odunlu vahşetin faili böyle yakalandı
Ozan Güven'e bir darbe daha, oyunları da iptal edildi

Ozan Güven'e bir şok daha: "Failler dışarı" sloganı perdeyi kapattı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı