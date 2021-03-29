Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı
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Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Sağlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs risk haritasını paylaştı. Güncel haritaya göre kırmızı kategoride yer alan il sayısı 58'e ulaştı. Türkiye genelinde mavi kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Günlük vaka sayıları 32 bini bulurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin yer aldığı güncel risk haritasını yayımladı.

NÜFUSUN YÜZDE 80'İ KIRMIZI KATEGORİDE

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" diyerek kırmızı renkle tanımlanan illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının artık cumartesi ve pazar günü olarak süreceğini belirtti. Erdoğan ayrıca "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek" dedi.

İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı güncel koronavirüs risk haritasına göre; 58 il kırmızı ile işaretlenirken Türkiye'de düşük riskli tek il (mavi) Şırnak oldu. Günlük vaka sayıları 32 bini bulurken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak Türkiye nüfusunun yüzde 80'i kırmızı kategoride yer aldı.

İşte renklerine göre il il güncel risk haritası:

  • Şırnak (Mavi)
  • Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak, (Sarı)
  • Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir. (Turuncu)
  • Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce (Kırmızı)
Güncel risk haritası yayımlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e ulaştı

"VİRÜS GÜCÜNÜ KAYBETMİŞ DEĞİL"

Kabine toplantısının ardından haritayı paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesinde bulundu.

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Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı

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