Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
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Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda gün batımında yoga etkinliği düzenlendi.

Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
21.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:32

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda gün batımında yoga etkinliği düzenlendi.

Olimpos Teleferik tarafından organize edilen etkinliğe katılan 30 yoga tutkunu tepeye teleferikle ulaştı.

Gün batımıyla birlikte matlarını seren ve eğitmenleri eşliğinde yoga yapanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Olimpos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, 15 Mart'tan itibaren salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan tesisin bugün kapılarını açtığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında gereken tüm önlemlerin alındığını kaydeden Gümrükçü, girişten itibaren ateş ölçümünün, sosyal mesafeye ilişkin işaretlemelerin yapıldığını, dezenfektan ünitelerinin gerekli noktalara konulduğunu belirtti.

Tesisin açılışını da güzel bir etkinlikle gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Gümrükçü, "Doğayla ve buranın atmosferiyle doğru orantılı bir etkinlik olsun istediğimiz için yogacılarımızı davet ettik. Keyifli bir etkinlik oldu." dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Tahtalı Dağı'nın, Kemer'in en güzel noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle 3 aydır kapalı olan işletmeyi tekrar açılması dolayısıyla ziyaret ettiğini kaydeden Topaloğlu, hem işletmeye hem de Kemer'e yeni dönemin ve yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Yoga eğitmeni Ayşegül Koç, keyifli bir nefes çalışması ve yoga pratiği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Koç, özel bir günde, güzel bir etkinlikte buluştuklarını ifade etti.

Fatma Demirbilek ise 2365 rakımda ilk kez yapılan yoga etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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