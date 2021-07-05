Gümüşlük'te Festival sürdürülebilir projelerle başlıyor

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da dopdolu bir konser programıyla ve çocukları da eksenine aldığı "Yeşil yaşam etkinlikleri"yle, 24 Temmuz – 29 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Kovid-19 salgını önlemlerinin eksiksiz uygulanacağı bir ortamda bu yıl 18.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 24 Temmuz Cumartesi akşamı Antik Taş Ocağı'nda başlayacak. Devlet Sanatçısı, Piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble'ın birlikte sahne alacağı açılış konserini, Şef Nisan Ak yönetecek.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, gerçekleşecek 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu, Institut Français Türkiye İzmir, Liba Laboratuarları, Aktur A.Ş., Barbaros Yachting, Sistem A.Ş. ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle sanatseverlere sunulacak.

Nerede Kalmıştık!

Korona'nın yaraları müzikle sarılıyor ve festival geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor… Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her yıl 'Suda', 'Kumda' ve 'Taşta' konseptiyle düzenlenen festivalde bu yıl 17 konser, 2 ustalık sınıfı öğrenci konseri ve 2 Dj performansı gerçekleşecek. 2 bin 500 yıllık tarihi taş ocağı, Zefirya Kültür Merkezi, Gümüşlük Sahili'ndeki festival merkezi ve Toprak Ev'de gerçekleşecek konserlere ek olarak, festivalin en önemli oluşumlarından Gümüşlük Festival Akademisi bünyesinde piyano ve çello masterclassları düzenlenecek. 1 - 12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek piyano masterclassına Gülsin Onay, Pablo Galdo ve Valerian Shiukashvili eğitmen olarak katılacak. 12 - 18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek çello masterclassını ise Fransız çelist Henri Demarquette üstlenecek.

Gümüşlük'e yine yıldız yağacak

Çok yoğun bir tempoda geçecek olan 5 haftalık programda bu yıl yine dünyanın dört bir yanından sanatçılar Gümüşlük'te buluşacak. Piyanist Gülsin Onay ve Şef Nisan Ak yönetimindeki Ancyra Ensemble'ın açılış konserinin ardından Hollanda'dan North Sea String Quartet; Güney Kore'den genç piyanist Kisuk Kwon; müzik yaşamını Hollanda'da sürdüren Meral Polat Caz Trio; İspanyol piyanist Pablo Galdo; Gürcistan'dan Piyanist Valerian Shiukashvili; keman, çello ve piyanodan oluşan Nova Trio; Piyanist Barış Büyükyıldırım; Hakan Başar Caz Trio; keman, çello ve piyanodan oluşan Trio Likya; Sırp piyanist Zoran İmsirovic; Elif Çağlar Caz Quartet; Fransız çelist Henri Demarquette ve piyanist Özgür Ünaldı ; Hollanda'dan Trio Reijseger Fraanje Sylla birer konser verecek. Festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay ayrıca bir de solo performans sergileyecek.Festival, İsrail'den Çelist Maya Belsitzman & Perkisyoncu Matan Ephrat ile devam edecek. Ayrıca Dj performanslarıyla Mx. Sür & Q-BRA (Kübra Uzun) ve Almanya'dan Dj Lakuti de 13 & 14 Ağustos'ta festival sahnesinde olacak. 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 29 Ağustos akşamı, El Ele Müzik Senfoni Orkestrası, Piyanist İlyun Burkev ve Kemancı Naz İrem Türkmen'in Antik Taş Ocağı'nda verecekleri konserle son bulacak.

"Sürdürülebilir bir diyalog"

Festivalin müzikle sınırlanmayan ekseni, bu yıl da geniş bir diyalektikle buluşuyor ve pandemi sürecinde, üzerine düşen sosyal sorumlulukları da yüklenmeyi ihmal etmiyor. Pandemi ile beraber Bodrum nüfusunun önemli ölçüde arttığını belirten festival yönetimi, son yıllarda çok fazla göç alan Bodrum yarımadasının popülasyonunun ciddi bir şekilde etkilenmesini pandemiye bağlıyor. Festival, bu yeni popülasyonu birbirleriyle ve yerelle buluşturabilmek; birbirlerinin hikayelerini dinleyebilecekleri, önyargısız yaklaşabilmelerini sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefliyor. Özetle "Sürdürülebilir bir diyalog" için faaliyetlerine yeni bir yön veriyor.

"Yeşil Yaşam Gümüşlük Etkinlikleri"

Sürdürülebilir yaşam misyonu ile öne çıkan Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da yeşil enerji formülünden vazgeçmiyor. Geçtiğimiz yıl programa eklenen çocuk projelerinin içeriğini zenginleştiren, sayısı ve sürecini de uzatan festival, çocukları yeşil yaşam, temiz enerji, ekoloji ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

24 Temmuz - 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festival konserleri öncesinde "Yeşil Yaşam Gümüşlük Etkinlikleri" adı altında PEK-DER (Peksimet Eğitim ve Kültür Derneği) işbirliği ile çocuklar için alternatif eğitim programı, Temmuz ayı itibarıyla start aldı.

Bu eğitim programının amacı aslında özellikle pandemi döneminde eğitimden uzak kalan, zoom gibi aplikasyonlara bağlı kalan çocuklara alternatif bir program sunmak. Çocukları evden çıkarıp, açık havada, nefes alabilecekleri, enerjilerini harcayabilecekleri ve yeniden arkadaşları ile buluşabilecekleri bir alan yaratmak. Festivalin, bu projedeki hedef kitlesi, bilgisayarı ya da internet bağlantısı olmayan,olumsuz ve yetersiz koşullara sahip, maddi engellerle karşılaşan dezavantajlı çocuklar. Bu nedenle Peksimet Köyü çocuklarıyla uzun zamandır çalışan PEK-DER ile işbirliğine giren festival, günü birlik çocuk atölyeleri de düzenleyecek. Proje, ekonomik ve sosyal anlamda her kesime ulaşmayı hedefliyor. Peksimet Köyü Çocuk atölyeleri; PEK-DER - Festival işbirliği ile 2 Temmuz - 15 Temmuz ve 1 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında Festival Merkezi'nde gerçekleşecek.

Genç müzisyenlere fırsat

Festival'de bu yıl, çok genç üç müzisyen konuk yer alacak. 16 yaşındaki Hakan Başar, 12 yaşındaki İlyun Burkev ve 15 yaşındaki Naz İrem Türkmen gösterdikleri üstün başarılarla şimdiye değin dikkat çekmişlerdi. Pandemi, genç sanatçılar için çok da kolay bir dönem olmadı. Kariyerlerinin daha başında olan üstün yetenekli gençlerimiz için festival bu son dönemde onlara bir fırsat sunmayı hedefliyor. Yine 28 Haziran'da başlayan Barış Büyükyıldırım eğitmenliğindeki masterclass, özellikle pandemi döneminde yüzyüze eğitimden, toplu icralardan, konserlerden uzak kalan öğrencilere bir alan açmak; onları yeniden bir araya getirerek profesyonel anlamda uzun zamandır eksik kaldıkları bu deneyimi yeniden yaşamalarına fırsat tanımak amacıyla düzenlendi.

Müzik atölyeleri ve çocuk tiyatroları

Çocuklar için atölyeler sadece bununla sınırlı kalmayacak. 30 - 31 Temmuz'da düzenlenecek müzik atölyeleri ve 21 Ağustos'taki "Mini Hologram" ve "Öykü Feneri" etkinliğini Atta Festival üstlenecek. Festivale Rize'den davet edilen Caner ve Tamer Karataş İkiz Kardeşler Eski Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Atölyeleri ise 22 - 24 Temmuz; 30 - 31 Ağustos ve 1 - 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Ayrıca festival kapsamındaki çocuk tiyatrosu takvimi ise; 20 Ağustos - Atta Festival, "Tavşan Aranıyor" çocuk tiyatrosu, Gümüşlük Sahili ve Çömlekçi Köyü'nde minik izleyicilerle buluşacak. Ayrıca yine Festival Merkezi'nde çocuklar için BabunPlay'in 28 Ağustos'ta "Mikroplastik Avcılığı" etkinliği ve 4 Eylül'de "Festival Çadırı Tasarla-Yap" etkinliği gerçekleşecek. Eylül başında da Nil İlkbaşaran ve Güngör Erdem ile beraber "Arılar Aşkına"atölyeleri gerçekleşecek.

Film Gösterimleri ve sergiler Eylül'de Gümüşlük Sahili'nde

Eylül ayı boyunca Gümüşlük Sahili'ndeki festival merkezinde açık hava sineması, meraklılarını bekliyor olacak. Global düzeyde, doğanın, tüm canlıların ve azınlıkların maruz kaldığı sorunlarla ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen birfilm seçkisi olacak. Ayrıca, Festival boyunca Toprak Evdört farklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Bültenler