GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı
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GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı

12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:05

Gümüşhane'de 21.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşamın yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gümüşhane'de 21.00'de yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaşamın yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın ikinci haftasında da kent merkezinin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile çay ocaklarının yoğunlaştığı 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda caddelerde sakinlik ve sessizlik gözlemlendi.

Polis ekipleri ise genelge doğrultusunda kapalı olması gereken iş yerlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimler yaptı.

GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı
GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı
GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı
GÜMÜŞHANE - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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