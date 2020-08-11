GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de sosyal mesafe ve maske denetimi
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GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de sosyal mesafe ve maske denetimi

Gümüşhane'de sosyal mesafe ve maske denetimiGÜMÜŞHANE'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, il protokolünün katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de sosyal mesafe ve maske denetimi
11.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:11

Gümüşhane'de sosyal mesafe ve maske denetimi

GÜMÜŞHANE'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, il protokolünün katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve beraberindeki heyet, kentteki restoran, kafe, berber salonu, kuyumcu, banka, kahvehane, lokanta, iletişim merkezi gibi yerlerde denetim yaptı. Ülke genelinde 3'üncüsü yapılan denetim, tüm kurumların görevlendirdiği personellerin katılımı ile akşam saatlerine kadar devam edecek.

Vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını rica eden Gümüşhane Valisi Kamuaran Taşbilek, 'İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Türkiye çapındaki bu korona denetimlerine devam ediyoruz. Bu vesile ile kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yeni normalimizin şifresi, temizlik, maske ve mesafe lütfen bu kurallara uyalım. Sağlık Bakanlığımızın, bilim Kurulumuzun bizi yönlendirdiği şekilde davranalım. Çevremizdekiler ve sevdiklerimiz için bu kurallara uymaya özen göstermeliyiz. Bugünkü denetimimizde de kurallara uyuluyor oluşunu gördük ve memnun olduk. Eksikliklerimizi de devamlı sahada olarak gidereceğiz' dedi.

'İNSANLARIMIZ TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM ETTİĞİ SÜRECE VAKA SAYILARI AZALACAKTIR'

Gümüşhane'de yaşan Saffet Bostanoğlu, vaka sayısının artmasının sebebinin insanların kurallara uymaması olduğunu söyleyerek, 'İnsanlarımız durumun ciddiyetinde değil. Maskesiz sokağa çıkılmaması gerekiyor, fakat vatandaşlarımız buna uymadığından dolayı vakalarda artış oldu. İnsanlarımız tedbirlere uymaya devam ettiği sürece vaka sayıları azalacaktır. Şehrimize dışarıdan gelen gurbetçilerin de etkisi var, gelmemeleri lazım. Gurbetçilerin geçişlerine izin verilmesin. Gümüşhane'de vaka sayısı azdı, bununla beraber artış oldu" diye konuştu.

Kadir Altun da 'Gümüşhane'de vaka artışının sebebi, dışardan gelen vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızın maskeye dikkat etmesi gerekiyor, sosyal mesafe ve temizlik kuralları en önemli faktörler. Gümüşhane'deki vatandaşlar bunlara uyuyor fakat, dışardan gelen vatandaşlar sebebiyle vakalar tekrar artış gösterdi' dedi

Kaynak: DHA

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