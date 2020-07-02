Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı Gümüşhane'de gerçekleşen trafik kazasında önünde ilerleyen iş makinesine arkadan hızla çarpan otomobil hurdaya döndü.
Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de gerçekleşen trafik kazasında önünde ilerleyen iş makinesine arkadan hızla çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.
Torul ilçesinden Gümüşhane kent merkezine ilerleyen Ertuğrul Özdemir yönetimindeki 29 AB 947 plakalı otomobil, Torul'dan Gümüşhane istikametine doğru ilerlerken Harmancık köyü köprüsü üzerinde önünde ilerleyen iş makinesine çarptı.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Özdemir yaralanırken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından araç içinden güçlükle çıkarılan sürücü Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kafasından ve vücudunun farklı bölgelerinden çarpmaya bağlı darbeler alan Özdemir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından Gümüşhane-Trabzon karayolunda Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yol temizliği çalışması yapılırken, bölünmüş yolda Trabzon'dan Gümüşhane istikametine trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: İHA