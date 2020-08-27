Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü
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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sabah görevine giderken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilinde ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü
27.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:46

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde sabah görevine giderken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilinde ağır yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Şiran ilçe merkezinde oturan ve görevli olduğu Yeşilbük Beldesindeki birliğine gitmek üzere sabah saatlerinde 35 ABY 455 plakalı özel aracıyla yola çıkan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Tarık İnce, Şiran-Yeşilbük karayolunun Dumanoluğu köyü yol ayrımına yakın bir noktada yolun sathi kaplama asfaltının yeni yapılmış ve mıcırlı olmasının da etkisiyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İnce, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Ankara nüfusuna kayıtlı İnce'nin birkaç aylık evli olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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