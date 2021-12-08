Gümüşhane'de muhtarlar sertifikalarını aldı

GÜMÜŞHANE (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla ülke genelindeki tüm köy ve mahalle muhtarları için Ankara'da dikilen fidanların sertifikaları Gümüşhane'deki muhtarlara teslim edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde oluşturulan hatıra ormanlarına Türkiye'deki 50 bin 340 muhtar adına dikilen fidanların sertifikaları Gümüşhane'deki muhtarlara düzenlenen törenle verildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını muhtarlara teslim eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileterek "19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ankara Çubuk'ta İçişleri Bakanlığımız tarafından 'Muhtarlar hatıra ormanı' oluşturuldu. Orada hepinizin birer fidanı var. Ağacınızın cennette gölgeliğiniz olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Taşbilek, "Memleketimizin her yerini ormanla, ağaçla bezetme noktasında muhtarlık müessesesinin de çok kıymetli bir müessese olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizde ilimizde kış döneminde diktik, bahar dönemiyle tekrar köylerinizdeki organizasyonlar olursa her türlü desteği vererek sizlerle beraber olup köylerimizin, şehitlerimizin adına hatıra ormanı oluşturmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Tören muhtarlara sertifikalarının Vali Taşbilek tarafından verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Törende Merkez ilçeye bağlı 112 köy ve mahalle muhtarı sertifikasını alırken il genelinde 394 köy ve mahalle muhtarı bulunuyor. - GÜMÜŞHANE