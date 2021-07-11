GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
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GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu

GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı.

Gümüşhane'de ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu, 43 koyun yaralandı.

Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı geçidinde bulunan Güvercinlik köyünde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Güvercin, evinin arkasındaki ağıla girdiğinde koyunlarının kurt saldırısına uğradığını gördü.

Güvercin'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla yaralı 43 hayvan ağıldan çıkarıldı ve veteriner çağrıldı.

Telef olduğu belirlenen 103 koyun ise İl Özel İdaresine ait kepçelerle ağıldan çıkarılıp güvenli bir noktada gömüldü.

Mehmet Güvercin, gazetecilere, hayvancılıkla uğraştığını, kurt saldırısıyla kaybettiği hayvanları borçla aldığını ve henüz sigortasını yaptırmadığını söyledi.

Kurtların telin altını eşerek ağıla girdiğini tahmin ettiğini belirten Güvercin, çok zor duruma düştüğünü ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu
GÜMÜŞHANE - Kurtların saldırısı sonucu 103 koyun telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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