Gümüşhane'de köylülerden 'fabrika dumanı' tepkisi

GÜMÜŞHANE'nin Kale köyünde, kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanlar, bölge halkının tepkisine neden oluyor. İzinsiz kimyasal yakıt kullanıldığını öne süren köylüler, dumanın, kirliliğin yanı sıra sağlığa ve çevreye zarar verdiğini söyleyerek, önlem alınmasını istiyor. Mahir Alemdar, "Fabrikanın kanunlara uygun filtreli bir şekilde çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeden çalışmasını istiyoruz" dedi.

Kentte merkeze bağlı Kale köyünde, 1978 yılında faaliyete geçen kireç fabrikasının bacasından son zamanlarda çıkan siyah dumanlar, köy halkının tepkisine neden oldu. Köylüler, bacadan çevreye salınan dumanın, sağlıklarını etkilediğini söyledi. İzinsiz kimyasal yakıt kullanıldığını, şikayetlerine rağmen çözüm alamadıklarını dile getiren köylüler, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiğini savundukları fabrikada önlem alınmasını istiyor.

Öte yandan fabrika yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.