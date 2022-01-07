GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de klimalı duraklar soğuk kış aylarında vatandaşların imdadına yetişiyor

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kentte bulunan birçok noktaya yerleştirilen klimalı duraklar vatandaşların kış aylarında toplu taşıma araçlarını beklerken soğuktan korunmasını sağlıyor.

Gümüşhane Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda şehir merkezinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan 'Klimalı Duraklar' soğuğun etkisini göstermeye başladığı kış aylarında, toplu taşıma kullanan ve yol kenarında bekleyen vatandaşların imdadına yetişiyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Gümüşhane'de otobüs veya dolmuş bekleyen vatandaşların soğuktan korunmak için sık sık kullandığı duraklarda yer alan sistemle hava sıcaklığının belirli bir seviyenin altına düşmesiyle birlikte klimalar otomatik olarak devreye giriyor.

Harşit çayının kenarındaki transit yolda ve şehrin çeşitli noktalarında 29'u faal, 3'ü yapım aşamasında olmak üzere toplam 32 tane bulunan klimalı duraklar her gün 07.00 ile 01.00 saatleri arasında iç ortam sıcaklığı belirli bir derecenin altına düştüğünde otomatik olarak devreye girerek durağı sürekli sıcak tutuyor.

Vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek ücretsiz wifi, güvenlik kamerası, elektrik prizi ve kitaplığın da bulunduğu ve bugüne kadar çok sayıda ödül alan klimalı duraklar özellikle üniversite okumak için şehre gelen öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

"Klimalı duraklar hem öğrenciler hem de vatandaşlar için bir nimet"

Gümüşhane'nin kış aylarında çok soğuk olduğunu söyleyen Tolga Akyüz, "Gümüşhane kış ayını sert geçiren bir memleket. Şu anda bile eksi derecelerde. Bu havalarda ulaşım sıkıntılı olduğu için klimalı duraklar hem öğrenciler hem de vatandaşlar için bir nimet. Ben başka illerde olduğunu duymadım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ayşenur Bolat ise "Ben otobüs veya dolmuş beklerken bu duraklardan yararlanıyorum. Gümüşhane soğuk bir memleket. Otobüs saatlerini biliyoruz ama 5-10 dakikalık gecikmeler oluyor. Bu sürede sıcak olması çok iyi oluyor" diye konuştu.

"Yapanların eline sağlık"

Klimalı durakları sürekli kullanmadığını fakat kullananlar için çok önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Hicabi Olgun, "Çok güzel bir hizmet ben çok fazla kullanmıyorum ama kullananlar için çok önemli. Yapanların eline sağlık. Öğrenciler ve vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullananlar için güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Rabia Yılmaz da "Hiçbir şehirde böyle bir şey göremezsiniz. Klimalı durakların bir çoğu çalışıyor ve çoğu şehirde böyle bir şey yok. Küçük bir şehir olmasına rağmen çok güzel bir hizmet" dedi.