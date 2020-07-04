GÜMÜŞHANE 2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre sürüklenmiş
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GÜMÜŞHANE 2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre sürüklenmiş

2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre sürüklenmişGÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, operatör Şenol Çakmak ( 35) ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker'in (23) hayatını kaybettiği yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda iş makinelerinin yaklaşık 300 metrelik...

04.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:19

2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre sürüklenmiş

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, operatör Şenol Çakmak ( 35) ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker'in (23) hayatını kaybettiği yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda iş makinelerinin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandıkları belirlendi. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntülerde iş makinelerinin parçalandığı görüldü. Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde dün akşam saatlerinde özel bir firma tarafından yürütülen Süme köyü Değirmen mevkisindeki yol yapımı sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın sürüklediği iş makinesi ve çekici, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından indikleri uçurumda iş makinesi operatörü Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker'in cansız bedenine ulaştı. Uçurumdan çıkarılan cenazeler, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR

Operatör ve taşıyıcı sürücüsünün hayatını kaybettiği heyelanda iş makinelerinin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandıkları belirlendi. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntülerde iş makinelerinin parçalandığı görüldü. Dere yatağına kadar yuvarlanan iş makinelerinin olduğu alanda jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.

'ÜZGÜNÜZ'

Heyelanın yaşandığı Süme köyünde yaşayan Muzaffer Akyüz, yayla yolunda çalışma yapıldığını belirterek 'Çalıştıkları yolun üst tarafı bölünüp kepçeyi ve iki kişiyi alıp dereye sürüklemiş. İki tane genç kardeşimizi kaybettik. Üzgünüzö dedi.

Paşa Akyüz ise, "Olay akşam saatlerinde oldu. Yol çalışması sırasında yolun arka tarafındaki yer kopmuş ve yerde duran Şenol Çakmak ile operatörü kullanan Şeker Tekin'i alıp dereye sürükledi. Yolun ön tarafı değil, arka bölümü uçtu" diye konuştu.

GÜMÜŞHANE 2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre sürüklenmiş

Kaynak: DHA

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