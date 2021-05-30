Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki kabrini ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin, Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türklerinin, Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını bildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet'in Kahveci Mezarlığındaki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.

Bakan Çavuşoğlu, kendisine sevgi gösteren soydaşlarla selamlaşıp bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Batı Trakya davasının burada emin ellerde olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çavuşoğlu, dış politikadaki en önemli unsurlardan biri olarak yurt dışında yaşayan soydaş ve akraba toplulukları gördüklerini söyleyerek "Bu nedenle yurt dışında yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızı yalnız bırakmıyoruz." diye konuştu.

"Her türlü desteği veriyoruz"

Batı Trakya Türklerinin sorunlarına işaret eden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Verdiğimiz destekler, bundan sonra vereceğimiz destekler konusunda bir şüphe yok. Başta eğitim desteği olmak üzere her türlü desteği veriyoruz. Ama statüyle ilgili eksiklikler var. Bunları Yunan muhataplarımızla görüşüyoruz. Biliyorsunuz diyaloğu yeniden başlattık. Yarın yine birçok konuyu konuşacağız ama bu konu da gündeme gelecek. Batı Trakya Türkleri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığımızı biliyor. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağımızdan emin. Önemli olan budur."

Batı Trakya ve Atina'yı kapsayan iki günlük ziyaret çerçevesinde Gümülcine'ye gelen Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi kabul ederek azınlığın durumu hakkında bilgi almıştı.

Çavuşoğlu, daha sonra Gümülcine Celal Bayar Azınlık Lisesi'nde incelemelerde bulunmuş, Türk köyü Çepelli'de BTTADK'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katılmıştı.

Kabir ziyaretiyle Gümülcine'deki temaslarını tamamlayarak Atina'ya geçen Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bu akşam yemekte bir araya gelecek.

Çavuşoğlu, yarın ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edilecek ve Dendias ile ortak basın açıklaması yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul