'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Bir Zorunluluk'
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'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Bir Zorunluluk'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

06.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47

Ticaret Bakanı , ile AB arasındaki Anlaşması'nın güncellenmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Pekcan, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi hem AB çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine" dedi



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: 'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Bir Zorunluluk'
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