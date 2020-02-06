: 'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Bir Zorunluluk'

06.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:47

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Pekcan, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi hem AB çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine" dedi

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