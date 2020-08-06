Gülüç Belediyesi yol genişletme çalışması yapıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Örencik Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlattıklarını söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Örencik Mahallesi'nde yol genişletme çalışması başlattıklarını söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Örencik Mahallesi'nde başlatılan yol genişletme çalışması hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz aylarda bozuk olan yollara asfalt döktüklerini ifade eden Başkan Demirtaş "Göreve geldiğimizde açılmayan birçok mahalle ve sokakta yolları açtık. Bozuk olan yolları tamir ettik, bakımlarını periyodik aralıklarla yapıyoruz. Yollarımızın çoğunu asfalt, beton yada parke ile yapıyoruz. Yine aynı şekilde kaldırımlarımızı da yapıyoruz. Mahalle sakinlerimizle istişare halinde bazı noktalarda genişletilmesi gereken yollarımızın yapımını da sürdürüyoruz. Örencik Mahallesi'ne giden yolumuzda bunlardan bir tanesi. Fen İşleri Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz burada çalışmalara başladılar. Mahallede yaşayan vatandaşlarımızın evlerine ulaşımlarını daha rahat sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hedefimiz daha modern, daha yaşanabilir bir Gülüç oluşturmak" dedi.

Başkan Demirtaş beldede yol çalışmalarının yanı sıra sahil, millet bahçesi, butik terminal ve diğer projeleri de yakından takip ettiklerini ve hayata geçirmek için büyük bir çaba gösterdiklerini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA