Gültak: "Her platformda tartışmaya hazırım"
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Gültak: "Her platformda tartışmaya hazırım"

Gültak: 'Her platformda tartışmaya hazırım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bazı mahallelerdeki yollarda bozulan asfaltın sorumluluğunun MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinde olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili 10 bin mektup yazarak mahalle sakinlerini uyaracağını söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bazı mahallelerdeki yollarda bozulan asfaltın sorumluluğunun MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinde olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili 10 bin mektup yazarak mahalle sakinlerini uyaracağını söyledi.

Gültak, Eylül Ayı Belediye Meclis toplantısında, MESKİ tarafından yer altı yenileme çalışmaları nedeniyle Çay, Çilek, Karaduvar ve Karacailyas mahallelerinde bozulan sokaklara ilişkin açıklama yaptı. Gültak, mahalle sakinlerine mektuplar yazacağını belirterek, "Asfaltın sorumluluğu tamamen MESKİ ve Büyükşehir Belediyesinindir. Eğer inkar ediyorlarsa hodri meydan diyorum. İstedikleri TV veya platformda tartışabiliriz" dedi.

"10 bin mektup yazıp mahalle sakinlerine ulaştıracağım"

Sözlerini, "Yarından itibaren Çay, Çilek, Karaduvar ve Karacailyas'ta yaşayan 10 bin vatandaşımıza konuyla ilgili mektuplar yazıp dağıtacağız" diye sürdüren Gültak, şöyle konuştu, "Bu mektuplarımızın içeriğinden bir tanesi de asfalt meselesi olacak. Daha iki gün önce sosyal medya üzerinden bana mesaj atan Çay Mahalleli gençlerle sohbet etmeye, çaylarını içmeye gittim. Yanlarında MESKİ Genel Müdürünü aradım ve müdüre hoparlörün açık olduğunu da belirttim. MESKİ Genel Müdürüne, 'Bu iş nasıl olacak?' diye sordum. Bana, 'Başkanım uğraşıyoruz, ihaleye çıkıyoruz. ya biz ya da Büyükşehir yapacak" dedi. Umarım bunun hesabını da Akdeniz Belediye Meclisimizde bulunan CHP ve HDP'li meclis üyeleri de perşembe günü Büyükşehir'de soracaklardır."

"Anlaşılan o ki işin bitimi 2022'yi bulacak"

"Aldığımız bir takım duyumlara göre Çay Mahallesi'nde 2 bin 500 metre uzunluğunda borular halen döşenmemiş" diyen Gültak, "Anladığımız kadarıyla da işi yapan yüklenici firması ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İşin fesih süreci kasım sonu imiş. Bu nedenle kasım sonuna dek bir işlem yapamıyorlar. İçme suyu hatları da eski olduğu için 'eğer asfalt dökersek, patlar sıkıntı çıkar' deniyormuş. ve asfaltı da dökecek gibi durmuyorlar. ya müteahhidin sözleşmesini feshedecekler veya yeni bir ihaleye çıkacaklar. Anlaşılan bu işler 2022'yi geçecek. Görünen o ki, Çay Mahallesi sakinleri daha da bekleyecek" ifadelerini kullandı.

"Asıl sorumlu Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'dir"

Mahalle sakinlerinin bekleyişinin kesinlikle Akdeniz Belediyesinden kaynaklı olmadığının altını çizen Gültak, "Bunun sorumlusu da ben değilim, MESKİ ve Büyükşehir Belediyesidir. O insanlar ızdırap çekiyorsa, toz ve toprak içinde yaşıyorlarsa, pandemi döneminde odaların bol bol havalandırılması gereken bugünlerde pencerelerini açamıyorsa, bunun sorumlusu da ben değilim. Bunun hesabını da bana değil, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye sormalılar" diye konuşu.

"Tersini iddia eden varsa istediği platformda tartışmaya hazırım"

Konuyla ilgili bugüne dek basın açıklaması yapmadığını kaydeden Gültak, "Neden? Çünkü 'Gültak siyaset yapıyor' diyor bazıları. Fakat yarından itibaren 10 bin insanımıza mektupları bizzat elden ulaştıracağım. ve şöyle bir iddiada da bulunacağım; tersini iddia eden varsa, istediği yerde karşı karşıya gelmeye hazırım. İster Büyükşehir Belediye Başkanı, ister MESKİ Genel Müdürü. Gerçekten yeter artık, mahalleri ziyaret ettiğimde vatandaşlarımızın, 'Biz seni belediye başkanı seçtik, neden hizmetleri yapmıyorsun?' eleştirisine maruz kalıyorum. Oysa sorumlu ben değilim. O yüzden mektup yazacağım ve insanlarımıza ulaştıracağım" şeklinde konuştu.

"TOKİ ile ilgili olarak da vatandaşlarımıza mektup yazacağım"

Başkan Gültak, Toplu Konut İdaresi tarafından (TOKİ) Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi' ile ilgili de yalan ve yanlış bilgiler yayılmak istendiğini kaydederek, "TOKİ ile ilgili de mektup yazıp Çay Mahallesi sakinlerine ulaştıracağım. Bu işin başka yöntemi yok. Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmanın yöntemi bu. O mektuplarda tamamen gerçekleri yazacağım" dedi. - MERSİN

Gültak: 'Her platformda tartışmaya hazırım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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