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Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - Haberler | Kültür Sanat
Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

DEVLET sanatçısı piyanist Gülsin Onay, ziyaret ettiği Bayburt'ta harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile resital sundu.

BAYBURT (DHA) - DEVLET sanatçısı piyanist Gülsin Onay, ziyaret ettiği Bayburt'ta harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile resital sundu.

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki '2021 Silletto Ödülü' Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenen 'Harman Şenliği' etkinliklerine katılım ve bir dizi ziyaretler için kente gelen devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı. Onay, harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile konser verdi. Anadolu'da kaybolmaya yüz tütmüş kültürlere dikkati çeken ve dünyaca ünlü bestekarların eserlerine yer veren Onay'ın performansı, beğeni topladı.

'BAYBURT'UN ÖZEL YERİ VAR'

Gülsin Onay, Bayburt'un klasik müzik sanatçıları arasında çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Onay, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin Avrupa'da yılın müzesi olması beni çok heyecanlandırdı. Ödülün açıklanmasını müteakip tebrik ettim ve gurur duydum, ülkem adına. Ben de kendi alanımda katkı koymak için burada bir konser vermeyi arzu ettim. Ülkemin bu güzel köşesinden dünyaya verilen mesajları, müziğimle zenginleştirebilirsem ne mutlu bana" dedi.

'ÇOK ETKİLENDİM'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2008 yılında Bayburt'ta verdiği konsere olan yoğun ilgi nedeniyle, orkestranın aynı gün iki konser vermek zorunda kaldığını hatırlatan Onay, "Kadim Anadolu Kültürü'nün en değerli noktalarından biri olan Bayburtluların, ülkemize ve dünyaya katacakları birçok güzellik olduğuna inanıyorum. Toprağına ve ülkesine aşık Bayburt halkına bir iz bırakabilirsem, çok mutlu olacağım. Müzeden çok etkilendim, kültür mirasımızı muhteşem bir atmosferde görünür kılmışlar" diye konuştu.

Sanatçı Gülsin Onay'ı Bayburt'ta konuk etmekten çok mutluluk duyduklarını kaydeden Müze Kurucusu Kenan Yavuz da, kendisine ve katkı sunanlara teşekkür etti.


Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - Son Dakika Haberleri
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