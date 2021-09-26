Gülsin Onay'dan harmanda piyano resitali

BAYBURT (DHA) - DEVLET sanatçısı piyanist Gülsin Onay, ziyaret ettiği Bayburt'ta harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile resital sundu.

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki '2021 Silletto Ödülü' Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenen 'Harman Şenliği' etkinliklerine katılım ve bir dizi ziyaretler için kente gelen devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı. Onay, harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosu ile konser verdi. Anadolu'da kaybolmaya yüz tütmüş kültürlere dikkati çeken ve dünyaca ünlü bestekarların eserlerine yer veren Onay'ın performansı, beğeni topladı.

Sanatçı Gülsin Onay'ı Bayburt'ta konuk etmekten çok mutluluk duyduklarını kaydeden Müze Kurucusu Kenan Yavuz da, kendisine ve katkı sunanlara teşekkür etti.