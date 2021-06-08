Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali biyografisi!
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Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali biyografisi!

Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali biyografisi!
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Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı. Yusuf Çim ile birlikte Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020'de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı. Peki, Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali mesleği nedir?

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı. Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020'de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı. Peki, Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali mesleği nedir? Gülsim Ali hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

Gülsim İlhan Ali (d. 18 Şubat 1992), Türk manken, dizi oyuncusudur.

18 Şubat 1992'de Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020'de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

Gönül Dağı

Payitaht Abdülhamid

Yüzleşme

Diriliş Ertuğrul

Hanım Köylü

Seddülbahir 32 Saat

Son Çıkış

Son Yaz - Balkanlar 1912

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Gülsim Ali kimdir? Gülsim Ali kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali biyografisi! - Haberler
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