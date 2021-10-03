Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Kariyer planları için yurt dışına taşınan ünlüler kervanına Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen de katıldı. Uzun bir süredir yurt dışında olan ancak Türkiye'de stüdyoları bulunan ünlü çift radikal bir karar alarak Türkiye'den tamamen taşınıyor.

LONDRA'DA STÜDYO AÇACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre stüdyosunu kapatan Ozan Çolakoğlu, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak. Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzisyen de Londra'da stüdyo açacak. Çolakoğlu, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

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