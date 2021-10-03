Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift tamamen Londra'ya taşınıyor.

Kariyer planları için yurt dışına taşınan ünlüler kervanına Ozan Çolakoğlu ve eşi Gülşen de katıldı. Uzun bir süredir yurt dışında olan ancak Türkiye'de stüdyoları bulunan ünlü çift radikal bir karar alarak Türkiye'den tamamen taşınıyor.

LONDRA'DA STÜDYO AÇACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre stüdyosunu kapatan Ozan Çolakoğlu, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak. Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzisyen de Londra'da stüdyo açacak. Çolakoğlu, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Fahrettin Koca
Magazin Seren Serengil Pınar Deniz
Spor Serdar Aziz Seren Serengil Mustafa Şentop Sergen Yalçın Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Olaf Scholz Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 10:53:27. #1.12#