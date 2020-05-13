Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu kiminle evli?
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Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu kiminle evli?

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu nereli? Birçok başarılı yapımda yer alan oyuncu, Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışma ile adını duyurdu. Jüride yer alan 3 büyük yapım şirketinin de dikkatini çekti. Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu hayatı, biyografisi haberimizde.

Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu kiminle evli?
13.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:28

Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'a Yaban filmi ile adım attı. Ardından sayısız projede bulundu. Güzelliği ile daima adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi, 1977 yılında da kızları Zeynep oldu. İşte, Gülşen Bubikoğlu filmleri...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Bubikoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'ni ve LCC kursunu tamamladı. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katıldı ve dikkatleri üzerine çekti. Gelecek vaadeden oyuncu adayına ortak işletme kuran, Erler Film - Türker İnanoğlu, Arzu Film - Ertem Eğilmez, Akün Film - İrfan Ünal ilk seçmelerden sonra sadece kendi işletmelerine çalışması için plan yapmışlardı.

Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu kiminle evli?

3 kadın, 3 erkek oyuncu adayının seçildiği Ses Dergisi'nin yarışmasında, seçilen kadın ve erkek yıldızlar, sekiz yapımcıya iki yıl süre ile birer film yapma zorunluluğu vardı. Bu nedenle birinci seçilmesi istenmeyen Bubikoğlu, 1973 yılında Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu. Bir süre sonra da Türker İnanoğlu'nun yapımcılığıı üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam'a dahil oldu.

CANNES FESTİVALİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye'de Gülliye karakterine can verdi. 1990 yılında çıkan Madde 438'de boy gösterdi. 1994'de Zirvedekiler dizisinde, 4 yıl sonra da Affet Hocam adlı projede yer aldı. Yıldız isim, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde ülkesini temsil etmiştir.

Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Bubikoğlu kiminle evli?

Bubikoğlu, 1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile Kemal Utku'nun evinde dünyaevine girdi. Türker İnanoğlu ile yaptığı evliliğin ardından Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu. 28 Aralık 1977 yılında kızları Zeynep dünyaya geldi. Zeynep İnanoğlu ise gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.

FİLMLERİ

Yaban (1973)

Şafakta Buluşalım (1975)

Üç Kağıtçılar (1975)

Ah Nerede (1975)

Mahçup Delikanlı (1974)

Yüz Liraya Evlenilmez (1974)

Cici Kız Aysın (1974)

Reisin Kızı (1974)

Ayrı Dünyalar (1974)

Yaz Bekarı (1974)

Ah Bu Gençlik (1975)

Evcilik Oyunu (1975)

Kader Bağlayınca (1976)

Sıralardaki Heyecan (1976)

Ne Umduk Ne Bulduk (1976)

Baş Belası (1976)

Ölmeyen Şarkı (1977)

Bizim Kız (1977)

İşte Bizim Hikayemiz (1978)

Vahşi Gelin (1978)

Mücevher Hırsızları (1979)

Canikom (1979)

Renkli Dünya (1980)

Tanrıya Feryat (1980)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Görgüsüzler (1982)

Leyla İle Mecnun (1982)

O Kadın (1982)

Kördüğüm (1982)

Gırgıriyede Cümbüş Var (1983)

İhtiras Fırtınası (1983)

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)

Alev Alev (1984)

Paramparça(1985)

Savunma (1986)

Kıskıvrak (1986)

Kurtar Beni (1987)

Kızım ve Ben/ Gurbet Kadını (1988)

Suçlu (1989)

Madde 438 (1990)

Zirvedekiler (1993)

Affet Bizi Hocam (1998)

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