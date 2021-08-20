Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Konserinde giydiği transparan kıyafetle uzun süre gündemde kalan Gülşen, bu kez ayna karşısında iç çamaşırsız dans etmesi ile tartışma yarattı. Ünlü ismin bu paylaşımı bazı kullanıcılardan tepki görürken, birçok kişi ise şarkıcıyı öven ifadeler kullandı.

Son zamanlarda konserlerinde giydiği sahne kıyafetleriyle tartışma yaratan Gülşen, giydiği transparan elbiseyi eleştirenlere "Daha da açığını giyeceğim" diyerek tepki vermişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla tekrar gündem oldu.

AYNA KARŞISINDA DANS ETTİ

Bu kez ayna karşısına geçerek Instagram'dan hikaye paylaşan ünlü şarkıcı, iç çamaşırsız yaptığı dansıyla takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü şarkıcının keyifli tavırları dikkat çekerken sosyal medyada bazı kullanıcılar, her zamanki gibi Gülşen'e tepki gösterdi.

Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı

BAZI KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada birçok kullanıcı Gülşen'in güzelliğine vurgu yaparken, bir kesim kullanıcı ise çeşitli sebeplerle ünlü şarkıcıyı eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:50:47. #1.15#

title