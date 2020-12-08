Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
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Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu

08.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:11

Doya Doya Moda yarışmasının jürisi Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram'daki canlı yayınına katılarak ağza alınmayacak küfür ve hakaretler yağdırdı. Olay sonrası yaptığı ilk açıklamada "Yine olsa yine yapardım" diyen Saraçoğlu, yeni bir paylaşım yapıp herkesten özür diledi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir ayrılıp bir barışan iş adamı Gökhan Göz, dün akşam arkadaşlarıyla bir araya gelerek eğlendi. O anlarda Instagram hesabından canlı yayın yapan Göz, gelen yorumlara aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Gülşah Saraçoğlu ise eski sevgilisinin canlı yayınına girerek küfürler savurdu.

AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ

Saraçoğlu, daha önce evini basıp her şeyini kırdığını eski sevgilisi Gökhan Göz, canlı yayınına girip "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım" deyip peş peşe küfürler yazdı. Ünlü modacı Göz'ün yanındaki kadınlara da demediğini bırakmadı. Gelen yorumları fark etmeyen Göz ise canlı yayınına ara vermeden devam etti.

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu

"YİNE OLSA YİNE YAPARDIM"

Sosyal medyada eski sevgilisini rezil eden Saraçoğlu, daha sonra da kendisi bir canlı yayın açarak konu hakkında konuştu. Yazdıklarından pişman olmayan ünlü modacı, "Canlı yayına girip aldım, yürüdüm, gittim. İstediğimi saydım, sövdüm. Yine olsa yine yapardım. Lafı nasıl gediğine koyuyorum. Bazen bazı insanlar hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu

"TÜM SEVENLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Kısa sürede gündem olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram hesabından hikaye kısmından yeni bir açıklamaya yaparak "Bu açıklamayı yapmanın üzüntüsü içerisindeyim. Maalesef ki sizlerle paylaşamayacağım özel bir durum oluştu. Kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım psikoloji olarak. Sıkıntı şu ki ağır tahrik sonucu hem bana yakışmayan hem de sevenlerimi üzen bir durum içerisinde buldum kendimi Bu krizi yönetemedim. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" dedi.

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
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