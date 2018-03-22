Gülnar'da Müzik Dinletisi

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisine çok sayıda vatandaş katıldı.

Gülnar Kültür Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan müzik dinletisinde, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden 40 öğrenci Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, etkinlikte yaptığı konuşmada, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi ile Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü girişimleriyle, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.