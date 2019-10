Gülman Group CEO'su Polat Gülman: Yer aldığımız projelerin kalitesi ve karlılığı esastır.

07.10.2019 15:15

Hem mortgage bankacılığı, hem de hafta sonları granit atölyesinde konut inşaatları yapan bir firmada müdür olarak çalışmış. Amerika'da üniversite sonrası 5 yıl daha kaldıktan sonra Türkiye'ye dönerek, aile şirketinde çalışmış. Ardından tekrar Amerika'ya dönerek bu sefer "real estate brokerage" ve konut inşaat işlerine girmiş. Her zaman gayrimenkul geliştirme arzusu olduğunu belirten Gülman ile projelerini konuştuk.

Polat Bey, Gülman Group neler yapar?

Gülman Group, her ne kadar kamuoyunda inşaat projeleri ile öne çıkıyorsa da, aslında her zaman söylediğimiz gibi; inşaat değil, gayrimenkul yatırım firmasıdır. Konut ve işyeri projelerimiz var ve onları hayata geçirdik, evet. Ancak bunları, konusunun uzmanı, doğru sonucu almak için kaliteden ödün vermemek gerektiğine inanan bizim gibi iş ortaklarımız ile birlikte yaptık. İstanbul'da, Bodrum'da, Gebze'de konutlar ve ticari projeler ürettik. İstanbul Maslak'ta Park Plaza bize ait ve pazarlamasını da biz yapıyoruz. Çayırova'da konusunda uzman, büyük markaların uzun süreli kiralama yaptığı depomuz var. Geçmişte AVM, üniversite projelerimiz de oldu. Böyle bakıldığında elbette ki her proje bizim için özel ve özellikli. Bunların içinde son dönemlerde, lokasyonu itibariyle ayrı bir keyif aldığımız, yapımı ve pazarlaması konusunda hassas olduğumuz iki Bodrum projesi öne çıkıyor; Doğalkaya Evleri ve Fiera Vista Evleri. İkisi de Bodrum, Gündoğan'ın harika iki noktasında yer alıyor.

Kuşkusuz gerek daire ya da villa türünde konut, gerek plaza, eğitim ve hizmet binaları, depo veya avm gibi farklı nitelikte işyeri olsun, her birinin konseptinden ve konumundan dolayı zorlukları ve kolaylıkları var. Buradaki en büyük keyif ise, projenin bitip satışa sunulur hale geldiğini görmek. O noktada bütün emeklerinizin anlam kazandığını görüyorsunuz. Kuşkusuz bu emekler, satışı gerçekleştirdiğinde daha da değerleniyor.

"Projelerimize yatırım yapanlar karlı çıkıyor."

Projelerinizin ana odağı nedir?

Gülman Group'un gayrimenkul yatırım firması olması, olaya değer açısından bakmasını da beraberinde getiriyor. Elbette ki farklı noktalarda da yatırımlarımız ve çalışmalarımız var. Ancak, şunu çok net söyleyebilirim ki, altına imza attığımız her projenin karlı bir yatırım olarak şekillenmesini sağlamak bizim ana odağımız. İçinde bulunduğumuz projelerimizin karlılığı bizim için esastır. O nedenledir ki, Gülman Group'un içinde bulunduğu ve satışını yaptığı projelerden gayrimenkul alan veya kiralama yapan kişi ve kuruluşlar, her zaman bu durumdan karlı çıkmışlardır.

Diğer taraftan, içinde yaşanan konutlar yapıyoruz. İçinde yaşam olmayan binaların, ışıkları yanmayan yapıların değer kazanması çok zor. Yaşayanlar o yapıya değer katıyor. Hem yaşam, hem de yatırım anlamında sahiplerinin hayatlarına değer katan işler yapmaktan mutlu oluyoruz. Bu arada… Yıllar içinde talepler çok değişti. Geri dönüşümden uzak, enerji tasarrufu ve yalıtımı son teknoloji olmayan yapıları bugün pazarlamak ancak ucuz olması kaydıyla mümkün ve biz değer olan, değer oluşturan yapıları tercih ediyoruz.

Bodrum projelerinizin sizin için ayrı bir önemi var, Doğalkaya ve Fiera Vista Evleri projelerinizi sizden dinleyelim mi?

İstanbul, Gebze ve geçmiş Bodrum projelerimiz de var. Genel olarak baktığımızda, hepsi güzel ama Bodrum'da proje yapmak tabi ayrı bir keyif. Biraz önce bahsettiğim Bodrum'daki bu iki projemiz, Doğalkaya ve Fiera Vista Evleri, mimarisinden konumuna, sosyal imkanlarından hakim olduğu manzaraya kadar her açıdan tam bir yaşam alanı olarak tasarlandı ve uygulandı. Mevcut sakinleri de şu anda bu imkânların keyfini çıkarıyor.

Konuyla ilgili ekipler de Doğalkaya'daki son, Fiera Vista'daki kalan birkaç villanın satışını gerçekleştirme noktasındalar. Aralarından 2020'ye devreden villalar olur ise, ilgilenmeye devam edecekler elbette.

Bodrum, Gündoğan'daki bu iki proje de Bodrum'un keyfini yaşamak isteyenler için en ince detayına kadar düşünülerek hazırlandı. Temelde benzerlik gösterseler de, konumları ve mimari yapıları anlamında birbirinden ayrılan yönlere sahipler.

İspanyol mimarisi, özel havuzu ve 4 mevsim yaşam imkanı ile Fiera Vista Evleri



Fiera Vista Evleri, 13.500 m2 deniz manzaralı bir alan üzerine konumlandırılan, 18 İspanyol tarzı villadan oluşuyor. Her villanın kat planları aynı ve kendine özel havuzu var. 240 ila 380 m2 arasında değişen ölçülerde evler, aile yaşantısına çok uygun.

Fiera Vista Evleri'nde dubleks olarak yapılmış villalarda, iki kat boyunca cam bulunuyor. Böylece Gündoğan'ın muhteşem manzarasına en tepeden bakıyor, bulunduğunuz noktadan her yere ulaşabiliyorsunuz. Gündüzün güzelliğine gece ışıklarının büyüsü de eklenince, Fiera Vista daha da özellikli bir hal alıyor. Gündoğan'ın en tepe noktasında olmanız ulaşım için asla bir sorun olmuyor. Fiera Vista'ya kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Deniz imkanı yok ama muhteşem manzarası ve özel havuz imkanı ile kendinizi sizin için oluşturulmuş ayrıcalıklı bir ortamda hissediyorsunuz.

Özel İskelesi, denizi, havuz, bahçesi ve lokantası ile Doğalkaya Evleri

Doğalkaya Evleri, 21.158,27 m2'lik alanda inşa edilmiş toplam 15 villadan oluşuyor.

Adını, projenin bulunduğu yerdeki doğal kayalardan alan, 250 m. uzunluğunda bir kıyı şeridine, muhteşem bir denize ve 34.000 m2'lik geniş bir alana sahip "Doğalkaya Evleri", 12.000 fidanın hayat bulduğu terasları, yeşilin her tonu ile süslenen bahçeleri, 235 m2'lik kaya tuzlu su havuzu, masaj odası, spor salonu, dünya mutfaklarından enfes lezzetlerin buluştuğu taş fırına sahip lokantası ile emsalsiz bir yaşam tarzı sunuyor.

Bütün bu özelliklere, 100 metre uzunluğunda güneşlenme terası şeklinde kullanılan iskelesinin yanı sıra, teknelerin yanaşabilmesi için yapılmış özel iskelesini ve sessiz çim dinlenme alanlarını da eklediğinizde ortaya çıkan sonuç muhteşem.

Ayrıca her evin, kendi terası, kendi bahçesi ve kendi kapalı otoparkı mevcut. Kot farklarından dolayı, hiçbir ev başka bir evin manzarasını kesmiyor. Villalar çok geniş olduğu için, opsiyonel olarak alt kat ve üst katı birbirinden ayırma ve bu şekilde satışını gerçekleştirme imkanı oluşturuldu.