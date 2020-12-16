Gülli: "Değerlerimize saygılı olunmalıdır"
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Gülli: "Değerlerimize saygılı olunmalıdır"

16.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:12
Gülli:

Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum şube başkanı İsmail Gülli, 11 Aralık Cuma günü camilerimizde yapılan yağmur duası üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığının ve din görevlilerinin hedef alınmasına yaptığı basın açıklaması ile sert tepki gösterdi.

Türk Diyanet Vakıf Sen Erzurum şube başkanı İsmail Gülli, 11 Aralık Cuma günü camilerimizde yapılan yağmur duası üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığının ve din görevlilerinin hedef alınmasına yaptığı basın açıklaması ile sert tepki gösterdi.

Gülli, bazı basın yayın organlarından ve özellikle sosyal medyada üzerinden tüm camilerde yapılan yağmur duası ile ilgili haddini aşan paylaşımların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Örnek verecek olursak bir tv programında Kovid-19 salgını ve aşı tartışılıyor;

- Konuk: "Biz hala yağmur duası yaparak yağmur yağdırmaya çalışan bir topluluğuz." "Onu eskiden cingöz hocalar da bulutu görünce yağmur duasına çıkarlardı."

- Sunucu "Yağmur duasına artık meteorolojiden gelen bilgilere göre çıkıyoruz yani garantili yağmur duası." Gibi alaycı ve "cingöz hocalar" diyerek rencide edici konuşmalarını esefle kınıyorum. Vatandaşlarımıza doğru bilgiyi vermek ve adında "Bilim" olan bir programa bu sözler hiç yakışmamıştır.

Yağmur duasına çıkılmasını, Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur yağdırması için dua edilmesini küçümsemeleri, yaşadıkları toplumun değerlerine ve inançlarına ne kadar yabancı olduklarının bir göstergesi olsa gerektir. Bir bilim insanının, yağmur duası üzerinden sanki geri kaldığımızı ima etmesi ve düşünmesi de maalesef "aydın" anlayışımızı da ortaya koymaktadır." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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