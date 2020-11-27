Güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori
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Güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori

27.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:55
Güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori

Ramazan ayının vazgeçilmezler tatlarından bir tanesi de Güllaçtır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli güllaç tarifi. Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori? Güllaç tarifi için gereken malzemeler nelerdir? Güllacın faydaları nelerdir? Güllaç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Ramazan ayının vazgeçilmezler tatlarından bir tanesi de Güllaçtır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli güllaç tarifi. Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori? Güllaç tarifi için gereken malzemeler nelerdir? Güllacın faydaları nelerdir? Güllaç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

GÜLLAÇ TARİFİ

Ramazan ayının vazgeçilmezler tatlarından bir tanesi de Güllaçtır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli güllaç tarifi.

Güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR? GÜLLAÇ YAPIMI

Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin.

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Süt oda sıcaklığında ılınmaya bırakılır.

Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak şekilde olmalı sonra tatlıyı tepsiye döşüyoruz.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alalım.

İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim.

Tatlıyı buz dolabında muhafaza ediniz.

En az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyerek servis edebilirsiniz.

Güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori

GÜLLAÇ TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

File Fıstık

Ceviz

Nar tanesi

Güllaç tarifi | Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Hem hafif hem faydalı ama ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan güllaç tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Çünkü bir ince dilim güllaç 250 kalori içeriyor. 1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.

GÜLLAÇIN FAYDALARI?

Güllaç; protein, B ve E vitaminleri içeriyor. Bu vitaminler nedeniyle güllaç bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Oruç nedeniyle düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca hafif bir tatlı olduğu için oruç açıldıktan sonra mideyi rahatsız etmiyor, kolay sindiriliyor. İşte bu yüzden daha çok Ramazanda tercih ediliyor.

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