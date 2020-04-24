Güllaç tarifi! Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori? Pide ve hurma gibi Ramazan ayı ile özdeşleşen güllaç, Osmanlı saraylarında şehzadeler için hazırlanırdı. Daha sonra güllacın lezzeti saray mutfağını aştı ve sofranıza kadar geldi. Peki, güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori? İşte en güzel güllaç tarifi!

Önceleri yufka, şeker ve sütle yapılan güllaç, zamanla gül yapraklarıyla yapılmaya başlandı ve adı "güllü aş" oldu. Hurma ve pide gibi Ramazan'a özel lezzetlerden olan güllacı evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Güllaç nasıl yapılır? Güllaç kaç kalori? İşte güllaç tarifi...

GÜLLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

12 adet güllaç yaprağı

2 su bardağı ceviz içi

3 litre süt

1 paket vanilin

3 su bardağı toz şeker

Üzeri için: 8 adet çilek, 4 yemek kaşığı toz antep fıstığı, 8 adet nane yaprağı, 4 yemek kaşığı ceviz içi

GÜLAÇ YAPILIŞI

Süt derin bir tencereye alıp içine toz şekeri ilave edin. Vanilini de tencereye ilave edip orta ateşte şeker eriyene kadar sütü karıştırın. Sütü eli yakmayacak kıvama gelene kadar ısıtıp ocaktan alın.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içine hazırladığınız sütten 2 kepçe ekleyin. Güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine serin. Tekrar üzerine süt dökün. Bu şekilde güllaç yapraklarının yarısını dizdikten üzerine cevizi ilave edin ve üzerine tekrar süt ve güllaç yaprağı katmanlarını devam ettirin.

Güllacı buzdolabında 2 saat beklettikten sonra çilek, ceviz ve fıstık tozu ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ALTERNATİF GÜLLAÇ TARİFİ: PİKAN CEVİZİ GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

50 gram krema

Yarım paket güllaç

1 çorba kaşığı gülsuyu

4 çorba kaşığı bal

100 gram pikan cevizi

Hazırlanışı:

Kaynamış sütü ocaktan alır almaz içerisine bal ve krema ekleyin. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kırarak sıcak ballı süt içinde tek tek iyice yumuşatın. Güllacın orta kısmına, ufalanmış pikan cevizlerini yerleştirin ve kalan güllaç malzemeniz ile üstünü kapatın. Artan sütü, güllacın her tarafının yumuşak olduğundan emin olana kadar ilave edin. Üzerini pikan cevizi ile süsleyerek soğumasını bekleyin.

GÜLLAÇ KAÇ KALORİ?

Hem hafif hem faydalı ama ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan güllaç tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Çünkü bir ince dilim güllaç 250 kalori içeriyor. 1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.

GÜLLACIN DAYANMA SÜRESİ NEDİR?

Güllaç yapraklarının iki yılda tüketilmesi gerekiyor. Güllacın içine süt, şeker ve gülsuyu ilave edilince bir gün içinde tüketilmesi gerekiyor. İkinci güne bırakılmaması gerekiyor.

GÜLLACIN YARARLARI NEDİR?

Güllaç; protein, B ve E vitaminleri içeriyor. Bu vitaminler nedeniyle güllaç bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Oruç nedeniyle düşen kan şekerinin normal seviyesine gelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca hafif bir tatlı olduğu için oruç açıldıktan sonra mideyi rahatsız etmiyor, kolay sindiriliyor. İşte bu yüzden daha çok Ramazanda tercih ediliyor.

GÜLLACIN ZARARLARI!

Güllaç tüm faydalarına karşın neticede bir tatlı. Bu nedenle diyabet hastalarının tüketmemesi, ne kadar hafif olursa olsun tatlıyı çok sık tüketmemek gerekiyor. Diyabet hastası olmayan kişiler ise güllaç tatlısını ramazan boyunca haftada 2-3 kez 1 ince dilim şeklinde tercih edebilirler. Diğer günler ise tatlı niyetine taze mevsim meyveleri seçilmeli. Bu sayede lif, vitamin ve mineral almakla birlikte oruç tutarken gün içerisinde kaybettiğiniz suyu yerine koymuş olacaksınız.

GÜLLAÇ TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT!

Gaz sorununa yol açmaması için güllacı çok soğuk tüketmeyin.

Buzdolabından çıkardıktan sonra biraz bekletin.

1 ince dilim güllaç; 1 dilim ekmek, 1 porsiyon meyve ve 1 su bardağı sütün toplam kalorisine eşdeğer.

Güllacın kalorisini düşürmek için güllaç yapımında kullanılan sütü light olanlardan tercih edin

Güllaç yapımında kullanılan şeker miktarını düşük tutun.

Güllacın ve diğer sütlü tatlıların üzerine toz tarçın serpmek de kan şekerini dengelemek açısından faydalı