Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?
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Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?

Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli?
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Bugün FOX TV Çalar Saat programına konuk olan CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın hayatı merak edildi. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli? Gülizar Biçer Karaca hayatı ve biyografisi nedir? Gülizar Biçer Karaca mesleği nedir?

CHP'nin açılmasının ardından burada gençlik kolları yönetiminde bulunan, 27.dönem CHP Denizli milletvekili adayı olan Gülizar Biçer Karaca bugün FOX TV Çalar Saat konuğu oldu. Bugün FOX TV Çalar Saat programına konuk olan CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın hayatı merak edildi. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli? Gülizar Biçer Karaca hayatı ve biyografisi nedir? Gülizar Biçer Karaca mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLİZAR BİÇER KARACA KİMDİR?

25. dönem CHP milletvekili adayı Gülizar Biçer Karaca, 1970 Denizli doğumlu.

1989'da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlıkla birlikte SHP'de siyasete başladı

1990'da CHP Gençlik kollarında görev yaptı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1999-2004 yılları arasında CHP'den Kınıklı Belediye Meclis üyeliği yaptı. Denizli Barosu Genel Sekreterliği yapan Biçer Karaca, Aile içi Şiddetin önlenmesi, Medeni Kanun ve Kadın Hakları konularında çalışmalar yaptı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2005- 2015 yılları arasında, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi Başkanlığını yaptı.

TBMM 25. Yasama Döneminde Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi olarak görev yaptı. 35. CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

27.dönem CHP Denizli milletvekili adayıdır.

Orta düzeyde Almanca bilen Gülizar BİÇER KARACA, evli ve bir çocuk annesidir.

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Gülizar Biçer Karaca kimdir? CHP Genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kaç yaşında, nereli? - Haberler
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