Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
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Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti

Tunceli'de, 226 gün boyunca yapılan arama çalışmalarında bulunamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Gülistan suda denildi ama suda çıkmadı. Geriye iki ihtimal kalıyor ya Gülistan bir yerde zorla tutuluyor ya da bir cinayete kurban gitti" dedi.

19.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:52

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kız kardeşinin kaybolması olayının çözülmesini istediklerini belirterek, "Gülistan suda yok. O zaman iki ihtimal kaldı ya kızımız bugün zorla bir yerde tutuluyor ya da bizim kızımızı öldürdüler" ifedelerini kullandı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 226 gün süren arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, Tunceli Valiliği dün çalışmaların sona erdiğini açıkladı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin arandığı Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında açıklama yaptı.

"İNTİHAR ETTİĞİNİ İNANMIYORUZ"

Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadıklarını söyleyen Aygül Doku, "Biz ilk günden itibaren Gülistan'ın intihar etmediğini söylüyorduk. Ama ısrarla suda denildi ve bunun üzerine suda Türkiye'nin arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı. Ekipler çok büyük emek harcadılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Daha sonra şöyle baktığımız zaman bütün o aramalara rağmen bir sonuç alamadık çünkü Gülistan suda yoktu. Peki şimdi ne olacak Biz ilk günden itibaren diyoruz, kızımız kaybolmadan bir gece önce darp edildi, zorla araca bindirilmeye çalışıldı, kızımız sabah tehdit edilmeye çalışıldı. O ailenin ve baş şüphelinin üzerine gidilmesini istedik. Israrlarımıza rağmen su üzerinde duruluyordu. Bugün bu saatten sonra ne yapılacak, ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ben buradan İçişleri Bakanımıza seslenmek istiyorum Lütfen artık Z.A ve babasının gözaltına alınıp, sorgulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim kızımız gece onların evindeydi, sabah yine baş şüpheliden ayrıldı, şu anda akıbetini bilmiyoruz. Gülistan suda yok. O zaman iki ihtimal kaldı ya kızımız bugün zorla bir yerde tutuluyor ya da bizim kızımızı öldürdüler" diye konuştu.

226 gündür kayıp olan Gülistan'ın ablası iki korkunç ihtimale dikkat çekti

"EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Aygül Doku, açıklamasında Tunceli'nin küçük bir kent olduğunu ve her yerde kontrol noktası ve MOBESE kameralarının bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

Tunceli küçük bir kent, her yerde kameralar var. Böyle bir durumda cinayeti çözmek ya da bir kızın akıbetini, yaşayıp ya da yaşamadığını öğrenmenin çok zor olmadığını düşünüyorum. Devlet yetkililerinden bu olayın en kısa süredeçözülmesini istiyoruz. Çünkü biz gerçekten çok yorulduk. Bunca güvenlik tedbirine rağmen, bunca kameraya rağmen bu olay neden aydınlatılamıyor anlayamadık. Aygül Doku, arama çalışmalarına katılan dalgıçların kendisine 'Gülistan suda olsaydı 1 hafta içinde bulurduk' dediğini iddia etti.

226 gündür kayıp olan Gülistan'ın ablası iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
EBRU: bu ne ya kaçıyorlar ona buna . yüzlerce görevlimizi asker ediyorlar. ülkenin başka işi yok senin kocaya kaçan kızını mı aricaklar
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