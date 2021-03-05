Güler Takı Galerisi Yönetim Kurulu Başkanı Caner Güler: İki Büyük AVM'de Mağaza Açacağız

Küçük bir kuyumculuk atölyesiyle başladıkları serüveni, aile olarak Kapalıçarşı'da toptan kuyum işi ile devam ettiren Güler Takı Galerisi Yönetim Kurulu Başkanı Caner Güler, "50 yıllık deneyim ve tecrübemizle alanımızda büyümeye devam ediyoruz. Sektörümüzde kendimizi geliştirerek, altın piyasasının merkezi Kapalıçarşı'da faaliyetlerimize toptan satışı da ekledik. 1994 yılında perakende de mağazalaşma kararı aldık. İlk mağazamızı İstanbul Bakırköy'de 375 m2'lik alanda 4 katlı olarak açtık. Saat, gözlük, gümüş ev eşyası, altın & mücevher satışı olmak üzere çeşitli ürün yelpazemizle perakende olarak hizmet vermeye başladık. Muhteşem konsepte sahip mağazamızda Türkiye'de bir ilke imza attık. Günümüzün modern anlayışına ayak uyduran, yenilikçi bakış açıyla yönetilen mağazamız, özellikle gözlük modellerinde çeşitliliği ile öne çıkmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Nişantaşı'nda 2. Mağaza

Güler Takı Galerisi Yönetim Kurulu Başkanı Caner Güler "Pandemiye rağmen modanın kalbi olarak bilinen İstanbul Nişantaşı'nda 2. Luxury mağazamızı 2020 yılında açtık. Müşterilerimizden gelen taleplerden oldukça memnunuz. 2021 ve 2022 yatırımlarımıza ve yeni mağaza açmaya devam edeceğiz. Güler Takı Galerisi olarak modayı yakından takip eden ve modaya yön veren markalar arasında olmaya devam edeceğiz" dedi.