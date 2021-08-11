Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, nereli? Güler Sabancı biyografisi!

Türk iş insanı, Sabancı ailesi'nin üçüncü nesil üyesi ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi. Kariyerine Lassa'da başlayan Sabancı, grubun farklı şirketlerinden çeşitli görevler üstlenmiştir. Peki, Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, nereli? Güler Sabancı mesleği nedir? Güler Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Güler Sabancı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birinci olduğu Forbes dergisinin 2018 yılı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde 64. sırada yer almıştır. Peki, Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, nereli?Güler Sabancı mesleği nedir? Güler Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLER SABANCI KİMDİR?

Güler Sabancı (14 Ağustos 1955, Adana), Türk iş insanı, Sabancı ailesi'nin üçüncü nesil üyesi ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesi. Kariyerine Lassa'da başlayan Sabancı, grubun farklı şirketlerinden çeşitli görevler üstlenmiştir. Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacı Ömer Sabancı Vakfi'nın da Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Güler Sabancı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birinci olduğu Forbes dergisinin 2018 yılı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde 64. sırada yer aldı.

YAŞAMI

Güler Sabancı, Yüksel ve İhsan Sabancı çiftinin ilk çocuğu olarak 1955'te Adana'da doğdu. Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyesidir. Ortaöğretimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra yüksek tahsilini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 1978' de tamamladıktan sonra aynı yıl çalışma hayatına LASSA Lastik Sanayi A.Ş.'de başlamıştır. 14 yıl boyunca KORDSA Kordbezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Güler Sabancı, 1997'de Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanı olmuştur. Güler Sabancı, Mayıs 2004 tarihinde Sakıp Sabancı'nın vefatı ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği'ne seçilmiştir

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Güler Sabancı, ayrıca European Round Table of Industrialists'in (ERT) halen ilk ve tek kadın üyesidir. Sabancı, International Business Council'in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra Siemens AG Yönetim Kurulu'nda ve MIT Energy Initiative'in Uluslararası Danışma Kurulu'nda da görev almaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştır.

Sabancı, 2013'te Fortune tarafından "Dünyanın En Güçlü 50 İş kadını" (Amerika harici liste) arasında ikinci seçilmiştir. Güler Sabancı aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü'nün de yer aldığı hayırseverlik ve liderlik konusunda birçok ödülün sahibidir. Sabancı'ya ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.