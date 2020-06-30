Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden 'reddi hakim' talebi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden 'reddi hakim' talebi

Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden 'reddi hakim' talebi Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski sevgili 3.

30.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:47

Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden 'reddi hakim' talebi

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski sevgili 3. kez hakim karşısında

Cankel ailesi avukatları: "Reddi hakim talebi, yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket"

ISPARTA - Isparta'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Güleda Cankel cinayeti davasının üçüncü duruşmasında sanık vekili, 'reddi hakim' talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebin görüşülmesi için davayı 20 Ağustos'a erteledi. Cankel ailesinin avukatları, sanık tarafının bu hareketini 'yargılamayı geciktirmeye yönelik davranış' olarak değerlendirdi.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşma salonuna taraf avukatları, Duruşmayı Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel ve aile yakınları dışında kimse alınmazken, kadın platformları temsilcileri de adliyeye gelerek, duruşmayı dışarıdan takip etti.

Duruşmada sanık avukatı, kendilerinde 'mahkeme heyetinin tarafsız karar veremeyeceği' yönünde bir kanaat oluştuğunu belirterek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebin üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 20 Ağustos'a erteledi.

"Yargılamanın uzatılması amacıyla yapıldığı kanaatindeyiz"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cankel ailesinin avukatlarından Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, sanık tarafının 'reddi hakim' talebinde bulunması üzerine davanın 20 Ağustos'a ertelendiğini belirtti. Uzun, "Mahkemeden çıkan karar usulü anlamda böyle bir talep geldiğinde yerine getirilmesi, adil yargılanma hakkının sağlanması adına kanunlarımızda vücut bulmuş ve belli prosedürlere bağlanmış olan bir mahkeme işlemidir. Burasında herhangi bir beis yoktur. Ancak mahkeme heyetinin bu tavrından sanık adına yargılamanın uzatılması amacıyla yapıldığı gibi bir kanaatimiz çok da kabul edilebilir, yaşananlar karşısında işin sürüncemede bırakılarak, kamuoyunun ve adaletin tecelli etmesine sebep olur gibi bir algıyı taşıyor olmaktan üzüntü duyuyoruz. Ancak sonuç mutlaka adaletin kazandığı bir noktaya ulaşacaktır" dedi.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulması için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen uzun, "Ülkemize kadın cinayetleri konusunda artık utanç yaşatmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Kadınlar yaşatılsın, sevgi sözcüğü öldürmekte değil yaşatmakta kullanılsın istiyoruz. Bunu ülke olarak başarıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket"

Aile avukatlarından Alev Öztürk ise sanık tarafının 'reddi hakim' talebinin yargılamayı geciktirmeye yönelik bir hareket olduğunu savundu. Öztürk, "Ama bu durum tatbiki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ortada tek bir gerçek var, katil zanlısı tarafından 19 yaşındaki Güleda Cankel, vahşice ve tasarlayarak öldürülmüştür. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. İstedikleri kadar süre kazanmaya çalışsınlar ki kendileri de alacakları cezanın farkındalar. Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek.

"Hep birlikte kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz"

Isparta Barı Başkanı Avukat Ünsan Çankaya da vahşice ailesinden ve hayattan kopartlılan Güleda Cankel'in yargılanmasında adaletin yerini bulmasına tüm kamuoyunun destek verdiğini belirtti. Çankaya, "Önemli olan bugün burada hep beraber olmamız. Gösterilen hassasiyetle biz inanıyoruz ki bu ülkede kadın cinayetine, kadına karşı uygulanan şiddete son vereceğiz" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören Güleda Cankel (19), 19 Kasım 2019 tarihinde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Pehlivan emniyete giderek teslim oldu. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında savcı, sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden 'reddi hakim' talebi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı Haber
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak Haber
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi Haber
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Güleda'nın katil zanlısı eski sevgiliden 'reddi hakim' talebi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 18:49:03. #1.15#
title