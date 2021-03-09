Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu! Güldür Güldür tüm oyuncuları kimlerdir? Güldür Güldür Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür Show güldürmeye devam ediyor. Programa yeni oyuncular katılabilirken bazı oyuncular da ayrılıyor. Peki Güldür Güldür Show oyuncuları kimlerdir, karakterleri kimlerdir? Hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? Tüm cevaplar haberimizde.
Güldür Güldür Show izleyicileri kahkahaya boğuyor. İzleyiciler, Güldür GÜldür Show'un detaylarını merak ederken Güldür Güldür yeni bölüm hangi gün, saat kaçta sorularının yanıtlarını araştırdı. Güldür Güldür Show oyuncuları kimlerdir? Güldür Güldür Show yeni katılan oyuncular? Güldür Güldür Show ayrılan oyuncular kimler?
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Güldür Güldür Show yeni bölümü 9 Mart Salı bugün saat 20:00 'da Show TV ekranlarına gelecek.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NEDİR? SUNUCUSU KİM?
Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX TV'de, 2. sezonundan itibaren Show TV'de yayınlanan eğlence programı. Her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer almaktadır.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLERDİR?
Güldür Güldür Show programında yer alan oyuncular ve canlandırdığı karakterleri aşağıdaki gibidir:
Ali Sunal - Aziz Güngör Esen
Alper Kul - İsmail Canevimden
Doğa Rutkay - Yeter Kazak
Onur Buldu - Bilal Koçyiğit
Onur Atilla - İbrahim Çekiç
Meltem Yılmazkaya - Mehtap Somutçu
Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı
Burak Topaloğlu - Bahadır
Uğur Bilgin - Mesut
Mahir İpek - Hayati
Ünal Yeter - Kudret
Ecem Erkek - Naime
Açelya Topaloğlu - Çiçek
Berkay Tulumbacı - Ozan
Aylin Kontente - Burcu Yerler
İrem Kahyaoğlu - Leman
Giray Altınok - Feridun
Murat Akkoyunlu - Cemil
Dağhan Külegeç - Tayfur
Özgün Aydın - Mustafa
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?
Çağlar Çorumlu - Şevket (1-152/ 209-240 bölümleri arası)
Sinan Çalışkanoğlu - Çetin (187-240 bölümleri arası)
Evrim Akın - Özge (187-235 bölümleri arası)
Emre Altuğ - Kazım (187-240 bölümleri arası)
Simge Günsan - Suzan (187-208 bölümleri arası)
Aycan Koptur - Kiraz (187-208 bölümleri arası)
Tuğçe Karabayır - Şükran (153-186 bölümleri arası)
İrem Sak - Sinem (55-186 bölümleri arası)
Korhan Herduran - Samet (119-186 bölümleri arası)
Aslı İnandık - Gülşen (139-152 bölümleri arası)
Kıvanç Baran Arslan - Hamza (80-152 bölümleri arası)
Erdem Yener - Hüseyin (28-118 bölümleri arası)
Ayşegül Akdemir - Dilek (18-118 bölümleri arası)
Özge Borak - Nezaket (18-118 bölümleri arası)
Okan Çabalar - Hakkı (1-30 bölümleri arası)
Dilşah Demir - Çiğdem (14-20 bölümleri arası)
Yeşim Ceren Bozoğlu - Oya (14-20 bölümleri arası)
Yavuzhan Doğan - Cem (1-14 bölümleri arası)
Doğan Akdoğan - Tanju (1-13 bölümleri arası)
Pınar Şenol - Sultan (1-13 bölümleri arası)
Öner Ateş - Hamit (1-13 bölümleri arası)
Ozan Akbaba - Şenol (1-13 bölümleri arası)
Şirincan Çakıroğlu - Fatoş (1-13 bölümleri arası)
Sıla Çetindağ - Merve (1-13 bölümleri arası)
Doğukan Polat - Adem (1-13 bölümleri arası)
Hande Dane - Nazlı (1-13 bölümleri arası)