Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede? Güldür Güldür hangi şehirde, ilçede çekiliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede? Güldür Güldür hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

23.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:48
Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede? Güldür Güldür hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede yer alıyor? Haritadaki yeri neresi? Hangi ilçede?

Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'un nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? Güldür Güldür Show hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? BKM Mutfak nerede?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güldür Güldür Show programı Beşiktaş Kültür Merkezi BKM'de çekilmektedir. Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. BKM Mutfak haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz:

BKM MUTFAK NEREDE?

Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır.

Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede? Güldür Güldür hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI KİMLER?

Güldür Güldür Show programında yer alan oyuncular ve canlandırdığı karakterleri aşağıdaki gibidir:

Ali Sunal - Aziz Güngör Esen

Alper Kul - İsmail Canevimden

Doğa Rutkay - Yeter Kazak

Onur Buldu - Bilal Koçyiğit

Onur Atilla - İbrahim Çekiç

Meltem Yılmazkaya - Mehtap Somutçu

Aziz Aslan - Fikri Tarhanacı

Burak Topaloğlu - Bahadır

Uğur Bilgin - Mesut

Mahir İpek - Hayati

Ünal Yeter - Kudret

Ecem Erkek - Naime

Açelya Topaloğlu - Çiçek

Berkay Tulumbacı - Ozan

Aylin Kontente - Burcu Yerler

İrem Kahyaoğlu - Leman

Giray Altınok - Feridun

Murat Akkoyunlu - Cemil

Dağhan Külegeç - Tayfur

Özgün Aydın - Mustafa

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Çağlar Çorumlu - Şevket (1-152/ 209-240 bölümleri arası)

Sinan Çalışkanoğlu - Çetin (187-240 bölümleri arası)

Evrim Akın - Özge (187-235 bölümleri arası)

Emre Altuğ - Kazım (187-240 bölümleri arası)

Simge Günsan - Suzan (187-208 bölümleri arası)

Aycan Koptur - Kiraz (187-208 bölümleri arası)

Tuğçe Karabayır - Şükran (153-186 bölümleri arası)

İrem Sak - Sinem (55-186 bölümleri arası)

Korhan Herduran - Samet (119-186 bölümleri arası)

Aslı İnandık - Gülşen (139-152 bölümleri arası)

Kıvanç Baran Arslan - Hamza (80-152 bölümleri arası)

Erdem Yener - Hüseyin (28-118 bölümleri arası)

Ayşegül Akdemir - Dilek (18-118 bölümleri arası)

Özge Borak - Nezaket (18-118 bölümleri arası)

Okan Çabalar - Hakkı (1-30 bölümleri arası)

Dilşah Demir - Çiğdem (14-20 bölümleri arası)

Yeşim Ceren Bozoğlu - Oya (14-20 bölümleri arası)

Yavuzhan Doğan - Cem (1-14 bölümleri arası)

Doğan Akdoğan - Tanju (1-13 bölümleri arası)

Pınar Şenol - Sultan (1-13 bölümleri arası)

Öner Ateş - Hamit (1-13 bölümleri arası)

Ozan Akbaba - Şenol (1-13 bölümleri arası)

Şirincan Çakıroğlu - Fatoş (1-13 bölümleri arası)

Sıla Çetindağ - Merve (1-13 bölümleri arası)

Doğukan Polat - Adem (1-13 bölümleri arası)

Hande Dane - Nazlı (1-13 bölümleri arası)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Zeki Müren Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede? Güldür Güldür hangi şehirde, ilçede çekiliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:59:22. #1.15#
title