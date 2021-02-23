Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede? Güldür Güldür hangi şehirde, ilçede çekiliyor?

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Güldür Güldür Show nerede çekiliyor? BKM Mutfak nerede yer alıyor? Haritadaki yeri neresi? Hangi ilçede?