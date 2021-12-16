Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer'den şok paylaşım!

Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın ölümüyle yıkılan Gülçin Ergül'ün sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Gülçin Ergül'ün acı haber le yıkılmasının ardından gözler diğer grup üyelerine çevrildi. Ancak bir dönem sıkı dost olan ekipten kimse konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Cemre Kemer, cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

Cemre Kemer gelin tepkiler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."

'ANORMALLİK YOK' DEMİŞTİ AMA...

Gülçin Ergül daha önce yaptığı bir açıklamada, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Ben de herkes gibi instagram'dan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu.

Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık" demişti.