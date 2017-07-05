Gülben Ergen'in Boğulmanın Eşiğine Gelen Kemancısı Hayati Tehlikeyi Atlattı

Ses sanatçısı Onur Akay, boğulma tehlikesi geçiren ünlü müzisyen Namık Taşpınarlı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

TABURCU OLDU

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Magazin dünyasının felaket tellalı' olarak ün yapan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'dan bu sefer iyi haber geldi. Akay, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü müzisyen Namık Taşpınarlı'nın uyandığını ve taburcu olduğunu duyurdu.

"UZUN ÖMÜRLER DİLERİM"

Instagram hesabından bilgi veren Onur Akay, "Gülben Ergen'in konseri için gittiği KKTC'de, denize girerek boğulma tehlikesi geçiren keman ustası Namık Taşpınarlı uyandı ve taburcu oldu. Benimde İstanbul Ağlıyor albümümde keman çalmıştı. Sağlık durumu çok iyi olan değerli müzisyene uzun ömürler dilerim." ifadelerini kullanarak, Taşpınarlı'nın yoğun bakımda uyandığında çekilen fotoğrafını da paylaştı.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞ, YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Namık Taşpınarlı, geçtiğimiz 24 Haziran'da Gülben Ergen'in konseri için gittiği KKTC'de, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Taşpınarlı'nın hastaneye kaldırıldığını öğrenen ünlü sanatçı Gülben Ergen ise, apar topar hastaneye giderek yetkililerden bilgi almıştı.