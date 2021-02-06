Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı

06.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 08:39
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı

TÜRKİYE'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden Antalya'da üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı.

TÜRKİYE'nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden Antalya'da üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne odaklandı.

Antalya'da sevgililer gününe kırmızı gül yetiştirmek isteyen üreticilerin seralardaki yoğun mesaisi devam ediyor. 65 dönüm üzerinde 43 dönümü gül, 15 dönümü gerbera, 7 dönümü de cipso çeşitleri olmak üzere örtü altı çiçek üretimi gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Haydar Bülent Yıldırım, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gül satışı ve üretiminde iç ve dış pazara yönelik çalışmaları anlattı.

BİR YILDA 3 HASATGülün farklı çeşitleri olduğunu, 10 yıl içinde yurt dışından gelen tohumlarla birlikte Avrupa pazarını beslediklerini aktaran Haydar Bülent Yıldırım, yılda 3 kez ürün kestiklerini, dönüm başına 60 bin dal gül üretim kapasitesi olduğunu söyledi. Her hasat zamanında 2 milyon 580 bin gülü iç ve dış pazara gönderdiklerini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an içinde olduğumuz sera, ihracat güllerinin üretildiği yer. Bir gülün boyu ne kadar uzun ve kafa çapı ne kadar büyükse o kadar iyi gül olduğu anlamına geliyor. Buradaki güllerin kafa çapı 7 ila 8 santimetre çapında, boyları ise 1 metreyi geçkin. Sapları sert ve düz olmasıyla dikkat çekiyor. Gül üretiminin en önemli ayrıntılarından biri, hızlı pazara çıkmasını sağlamak. Bu nedenle alıcılar gülleri dalındayken satın alır, keser, yükler, götürür."KOKULU GÜLÜN ÖMRÜ KISA OLURKokulu güllerin raf ömrünün kısa olduğunu belirten Yıldırım, "Burada üretilen güller kokusuzdur. Bunun sebebi raf ömürlerinin uzun olmasını istememiz. Her biri tek tek kesilerek yurt dışına ithal edilecek. Pandemi döneminde insanlara güllerimiz moral olur diye düşünüyoruz. Her duygu, düşünce ifade edilemez, ama her duygu ve düşünceyi ifade eden bir çiçek vardır" diye konuştu.

Kent merkezinde birçok çiçekçinin gerçekleştirdiği '11 gül 50 TL, 15 gül 70 TL' kampanyalarının yanında, üretilen ithal güllerden 1 tane almak isteyenler, gül başına 20 TL ödüyor.


Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı
Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Destici Çiğdem Karaaslan Mehmet Ali Çelebi
Magazin Halsey Didem Kınalı Defne Samyeli Muazzez Ersoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Okan Buruk Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Mersin Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gül üreticisi, sevgililer gününe odaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 08:39:15. #1.15#
title