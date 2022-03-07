Güçlü Kadınlar" Avcılar'da ringe çıktı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da Güçlü Kadınlar Muay Thai Şampiyonası heyecanı yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından 140 kadın sporcu katıldı. 7'den 70'e bir çok yaş grubundan ringe çıkan kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü "Güçlü Kadınlar" sloganıyla kutladı.

Avcılar Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında Türkiye Muay Thai Federasyonu ile birlikte Avcılar'da ilk kez Güçlü Kadınlar Muay Thai Şampiyonası organize edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen profesyonel sporcular Yeşilkent Leyla Bayram İlkokulu Kapalı Spor Salonu'nda buluştu. Aralarında Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının da bulunduğu 140 kadın sporcu "Güçlü Kadın" sloganıyla ringe çıktı. 5 farklı kategoride kıyasıya geçen turnuvaya Avcılar halkı yoğun ilgi gösterdi. Yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yolladığı mesajla şampiyonaya katılan sporcuları tebrik etti. Hançerli, "Eşitliğin ve adaletin olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Emekçi kadınlar gününüz kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL