Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti
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Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti

İhlas Haber Ajansı / ALİ KOYUNCU - Haberler | 3. Sayfa

Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti Hayvanları yemleyen anne ve üç kızı hastaneye kaldırıldı Gaziantep'te, gübre çuvalına koyulan hayvan yemleri 17 küçükbaş hayvanın telef olmasına, 4 kişinin ise zehirlenmesine neden oldu.

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Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti

Hayvanları yemleyen anne ve üç kızı hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, gübre çuvalına koyulan hayvan yemleri 17 küçükbaş hayvanın telef olmasına, 4 kişinin ise zehirlenmesine neden oldu.

Olay, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Terken Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimyasal gübre çuvallarına koyulan besi yemlerini akşam saatlerinde hayvanlarına yediren Hatice K. bir süre sonra hayvanların fenalaştığını gördü. Ahırda bulunan 25 küçükbaş hayvandan 17'si telef olurken olayın paniği ile hayvanlara yemi veren Hatice K. ile kızları Emine K. Nurgül K. ile Nazar K. komşuları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenelerinde bir bulguya rastlanmayan anne ve kızları tedbir için gözetime alındı.

Hayvanlara otopsi yapıldı

Yaşanan olayın ardından harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veterinerleri hayvanlara otopsi yaparak örnekler aldı. Hayvanların telef olmasının nedeni alınan örneklerin raporu sonrası ortaya çıkacak.

Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti
Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti
Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti
Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KOYUNCU

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