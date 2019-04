Gto Başkanı Yıldırım ve Genç Girişimcilerden Nto'ya Ziyaret

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca ve üyeleri Nizip Ticaret Odası (NTO)'nı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Gaziantep olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamızın bir sebebi de NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt'tur." dedi.

Nizip Oda Borsa Başkanlarının yol göstererek, deneyimleriyle kendilerine kol kanat gerdiklerini belirten GTO Başkanı Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü:

" Bizim için en anlamlısı tecrübeli başkanlarımız bizleri her zaman öne sürdüler büyüklüklerini gösterdiler ve bizleri bir arada tutuyorlar bu nedenle kendilerine huzurlarınızda bir defa daha teşekkür ediyorum. Gençler artık kendi ayakları üzerinde durabilmelidir. Gaziantep'te büyümek gençlerimiz için büyük bir şans. Gaziantep'te kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan dünyanın her yerinde kendi ayakları üzerinde durabilir. Ben kendi adıma yaşadım ve dünyanın hangi bölgesine gidersem gideyim hiçbir zorluk çekmedim bu da Gaziantepli olmanın bir avantajıdır. Mücadelecilik ruhumuzda ve genetik yapımızda var onun için hep birlikte memleketimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Vatanımıza bir borcumuz var o da çalışmaktır. Ben bizleri kabul ettiği için Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve üyelerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Gençlerimizle Güçlü Türkiye'nin geleceğini yaşayacak ve yaşatacağız"

Gençlerin, mesleki teşekkürlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temel taşları olduğunu ifade eden Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep ekibiyle hiçbir zaman birbirlerinden kopmadıklarını, her zaman karşılıklı fikir alışverişi yaparak bütün projelerde birlikte hareket ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Bu dönemimizde özellikle birbirimize daha çok bağlıyız. Yeni başkanlarımız bizim tecrübelerimizden istifade ederken bizlerde onları öne sürerek Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. TOBB'de temsil gücümüz bu olmamalıydı ancak başkanlarımız yeni olduğundan dolayı bu dönemi böyle geçirdik. İnşallah önümüzde ki dönemde TOBB'de Gaziantep'i en güçlü şekilde temsil edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. GTO Başkanımız zaten her konuda atak, fikirlerini söylemekten çekinmeyen, doğru, dürüst ve ilkeli bir yapısı var bizde kendisine güveniyoruz tüm desteğimiz kendisiyle beraberdir. Nizip Ticaret Odası olarak genç girişimcilerimizi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Ülkemizin genç girişimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ülkemizin kalkınması için genç girişimci sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bu nedenle sizler gibi mevcut girişimcilerimize çok iş düşmektedir. Bir fikrinizi anlatabilmeniz için duruşunuz kararlılığınız ilkeli olmanız çok önemlidir. Bizler birlik beraberlik içerisinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Genç girişimciler olarak sizlere de desteğimiz her konuda devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Yeni ve büyük projelere imza atacağız"

Gelecek planları hakkında NTO Yönetimini bilgilendiren GGK İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca, "Komite üyeleri arasında çok güzel bir sinerji oluştu, gelecekte çok güzel projelere imza atacağız" dedi.

"Ülkemize ve Milletimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız"

Önemli bir görevi devraldıklarını ifade eden Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sarıca, "Ülkemize ve Milletimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Gaziantep gibi girişimci bir kentin temsilcileri olarak şehrimize olan sevgimizle hareket edecek ve her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz. Projelerimiz hazır, çalışmalarımıza başladık. Oda başkanlarımız da bizim için çok önemli itici bir güç. Varlığınızı hissetmek, desteğinizi almak bizi daha da güçlendiriyor" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarete NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bekir Karabacak, Savaş Ali Alkan, NTO Meclis Başkan Yardımcısı Abdullah Altınbaş, NTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Nihat Özyurt, Nizip Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Ahmet Deniz Altınbaş, Ömer Kılınç, Gaziantep ve Nizip Genç Girişimciler Kurulu üyeleri de katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA